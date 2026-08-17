Яка різниця між економічним бронюванням та особистою відстрочкою

Застосунок Резерв+. Фото: УНІАН

В Україні на час дії воєнного стану мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Але є законні підстави, коли громадяни можуть відтермінувати мобілізацію через два окремі правові механізми, які громадяни часто плутають. За інформацією Міністерства оборони, ключова відмінність між бронюванням і відстрочкою полягає у самій підставі для їх отримання.

У чому різниця між бронею від мобілізації та відстрочкою пояснили у Міноборони України, передає Новини.LIVE.

Яка різниця між відстрочкою від мобілізації і бронюванням на роботі

Відстрочка є індивідуальним правом людини, що залежить від її соціальних факторів, стану здоров'я, здобуття освіти за денною формою або сімейних обставин, як-от утримання трьох і більше дітей. Ці норми чітко регламентовані статтею 23 Закону №3543-XII.

Ініціювати цей процес має виключно сам військовозобов'язаний. Наразі подати заявку можна через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або онлайн за допомогою застосунку Резерв+ для певних категорій. При цьому ТЦК та СП припинили прийом таких заяв від населення, тож іти туди вже не потрібно.

Важливл, що відстрочка діє рівно стільки часу, скільки існує обставина, тобто залежно від відстави на якій її видали. Оборонне відомство зазначає, що понад 90% таких статусів наразі продовжуються автоматично. Система самостійно звіряє дані через державні реєстри для 22 категорій громадян, після чого оновлена інформація з'являється в електронному військово-обліковому документі. Жодних черг, додаткових довідок чи заяв для цього не потрібно. Проте, якщо реєстри не можуть підтвердити актуальність підстав, людині необхідно особисто звернутися до ЦНАПу для оновлення даних.

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Натомість бронювання є макроекономічним інструментом держави, спрямованим на збереження кадрового потенціалу стратегічних галузей. Цей підвид відстрочки базується не на індивідуальних життєвих обставинах, а на професійній значущості працівника. Механізм регулюється статтею 25 Закону №3543-XII та Постановою Кабінету Міністрів №76. Отримати такий статус можуть лише співробітники тих установ, організацій та підприємств, які офіційно визнані критично важливими для функціонування економіки, потреб Збройних Сил України чи інших військових формувань.

Головна процедурна відмінність бронювання полягає в тому, що працівник не може самостійно зробити відповідний запит. Ініціатором завжди виступає керівник підприємства або уповноважена ним особа, яка проводить оформлення через Портал Дія. Бронювання жорстко прив'язане до конкретного місця роботи та посади, а максимальний термін його дії становить до 12 місяців. Після завершення цього періоду компанія зобов'язана проходити всю процедуру повторно і якщо підприємство втрачає статус критичного, то й працівникам надати бронювання не вийде.

Як пояснювали Новини.LIVE, отримання броні від підприємства та наявність особистої відстрочки за сімейними обставинами є взаємосуперечливими статусами, тому водночас мати обидва неможливо. Юристи пояснили, що краще обрати: відстрочку чи бронь, якщо доступні обидва варіанти.

Чоловіки, які оформлюють звільнення від призову як доглядачі за мамою з II групою інвалідності, іноді стикаються з тим, що довідку видають лише на 1 місяць замість стандартних 90 днів. Юристи запевняють, що за незмінних життєвих обставин громадяни не зобов'язані щомісяця заново доводити своє право на законну відстрочку перед ТЦК та СП.