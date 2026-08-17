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Главная Мобилизация Броня и отсрочка от мобилизации: в чём главное различие

Броня и отсрочка от мобилизации: в чём главное различие

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 12:20
В чём разница между экономическим отсрочкой и личной отсрочкой
Приложение Резерв+. Фото: УНИАН

В Украине на время действия военного положения мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Однако существуют законные основания, при которых граждане могут отсрочить мобилизацию с помощью двух отдельных правовых механизмов, которые граждане часто путают. По информации Министерства обороны, ключевое отличие между "бронированием" и отсрочкой заключается в самом основании для их получения.

В чём разница между отсрочкой от мобилизации и отсрочкой объяснили в Минобороны Украины, передаёт Новини.LIVE.

В чем разница между отсрочкой от мобилизации и бронированием на работе

Отсрочка является индивидуальным правом человека, зависящим от его социальных факторов, состояния здоровья, получения образования по дневной форме или семейных обстоятельств, таких как воспитание троих и более детей. Эти нормы четко регламентированы статьёй 23 Закона № 3543-XII.

Инициировать этот процесс может исключительно сам военнообязанный. В настоящее время подать заявку можно через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или онлайн с помощью приложения «Резерв+» для определенных категорий. При этом ТЦК и СП прекратили прием таких заявлений от населения, поэтому обращаться туда уже не нужно.

Важно, что отсрочка действует ровно столько времени, сколько существует соответствующее обстоятельство, то есть в зависимости от основания, на котором она была выдана. Министерство обороны отмечает, что более 90% таких статусов в настоящее время продлеваются автоматически. Система самостоятельно сверяет данные через государственные реестры для 22 категорий граждан, после чего обновленная информация появляется в электронном военно-учетном документе. Никаких очередей, дополнительных справок или заявлений для этого не требуется. Однако, если реестры не могут подтвердить актуальность оснований, человеку необходимо лично обратиться в ЦНАП для обновления данных.

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В свою очередь, бронирование является макроэкономическим инструментом государства, направленным на сохранение кадрового потенциала стратегических отраслей. Этот вид отсрочки основан не на индивидуальных жизненных обстоятельствах, а на профессиональной значимости работника. Механизм регулируется статьёй 25 Закона № 3543-XII и Постановлением Кабинета Министров № 76. Получить такой статус могут только сотрудники тех учреждений, организаций и предприятий, которые официально признаны критически важными для функционирования экономики, нужд Вооруженных Сил Украины или других воинских формирований.

Главное процедурное отличие бронирования заключается в том, что работник не может самостоятельно подать соответствующий запрос. Инициатором всегда выступает руководитель предприятия или уполномоченное им лицо, которое осуществляет оформление через портал "Дія". Бронирование жестко привязано к конкретному месту работы и должности, а максимальный срок его действия составляет до 12 месяцев. По истечении этого периода компания обязана пройти всю процедуру заново, и если предприятие утратит статус критически важного, то и работникам предоставить отсрочку не удастся.

Как поясняли Новини.LIVE, получение брони от предприятия и наличие личной отсрочки по семейным обстоятельствам являются взаимоисключающими статусами, поэтому одновременно иметь оба невозможно. Юристы объяснили, что лучше выбрать: отсрочку или бронирование, если доступны оба варианта.

Мужчины, оформляющие освобождение от призыва в качестве лиц, ухаживающих за матерью с II группой инвалидности, иногда сталкиваются с тем, что справку выдают только на 1 месяц вместо стандартных 90 дней. Юристы уверяют, что при неизменных жизненных обстоятельствах граждане не обязаны ежемесячно заново доказывать свое право на законную отсрочку перед ТЦК и СП.

отсрочка военнообязанные Бронь от мобилизации
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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