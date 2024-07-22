Бронювання працівників через Дію - які документи треба

У "Дії" з'явилася послуга бронювання працівників. Фото: з відкритих джерел

У застосунку "Дія" з'явилася послуга бронювання працівників керівниками критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони. Підтвердити своє бронювання можна буде в "Резерв+", але юристи запевняють, що такий застосунок не має законної сили.

Чи можна забронювати працівників через паперову заяву, як підтвердити відстрочку і кому можуть відмовити, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк.

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Бронювання працівників у "Дії"

"Бронювання військовозобов’язаних в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал "Дія") здійснюється відповідно до Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану…Таким чином, сформований у "Дії" витяг про бронювання є підтвердженням про наявність відстрочки (відповідно до Постанови №650)", — сказала юристка.

Враховуючи, що функціонування "Резерв +" не врегульовано законом та враховуючи факт настання непередбачуваних обставин, на кшталт технічних проблем у самому застосунку, втрата телефону, відсутність зв’язку та інше, юристка радить мати підтвердження про бронювання у паперовому вигляді.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Як зазначають у Міністерстві економіки України, "витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" і за потреби роздрукувати". Звертаємо увагу, що можливість бронювання працівників на підставі заяв у паперовому вигляді не скасовано", — додала Шуляк.

На її думку, бронювання через "Дію" дійсно пришвидшить сам процес такого бронювання, що є позитивною складовою. Але варто зазначити, що сформований керівником підприємства список осіб для надання їм відстрочки перевіряється засобами реєстру військовозобов’язаних з метою перевірки наявності особи в зазначеному реєстрі. У випадку відсутності таких даних у реєстрі, у бронюванні такого працівника буде відмовлено.

Як ми писали раніше, у мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання. Відтепер керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників.

Також ми повідомляли, що на сайті Верховної Ради зареєстрували ще два законопроєкти про економічне бронювання працівників. У разі схвалення цих законопроєктів право на бронювання можуть отримати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємствах.