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Бронирование в "Дії" — предоставит ли отсрочку электронный документ и кому откажут

22 июля 2024 06:12
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Бронирование работников через Дію - какие документы нужны
В "Дії" появилась услуга бронирования работников. Фото: из открытых источников
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

В приложении "Дія" появилась услуга бронирования работников руководителями критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих нужды Сил обороны. Подтвердить свое бронирование можно будет в "Резерве+", но юристы уверяют, что такое приложение не имеет законной силы. 

Можно ли забронировать работников через бумажное заявление, как подтвердить отсрочку и кому могут отказать, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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Бронирование работников в "Дії"

"Бронирование военнообязанных в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (портал "Дія") осуществляется в соответствии с Порядком бронирования военнообязанных во время военного положения...Таким образом, сформированное в "Дії" выписка о бронировании является подтверждением о наличии отсрочки (согласно Постановлению №650)", — сказала юрист.

Учитывая, что функционирование "Резерв +" не урегулировано законом и учитывая факт наступления непредвиденных обстоятельств, типа технических проблем в самом приложении, потеря телефона, отсутствие связи и прочее, юрист советует иметь подтверждение о бронировании в бумажном виде.

Юристка Надежда Шуляк
Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Как отмечают в Министерстве экономики Украины, "извлечение о бронировании можно будет скачать на портале "Дія" и при необходимости распечатать". Обращаем внимание, что возможность бронирования работников на основании заявлений в бумажном виде не отменена", — добавила Шуляк.

По ее мнению, бронирование через "Дію" действительно ускорит сам процесс такого бронирования, что является положительной составляющей. Но следует отметить, что сформированный руководителем предприятия список лиц для предоставления им отсрочки проверяется средствами реестра военнообязанных с целью проверки наличия лица в указанном реестре. В случае отсутствия таких данных в реестре, в бронировании такого работника будет отказано.

Как мы писали ранее, в мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования. Теперь руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников.

Также мы сообщали, что на сайте Верховной Рады зарегистрировали еще два законопроекта об экономическом бронировании работников. В случае одобрения этих законопроектов, право на бронирование могут получить до 50% призывников, военнообязанных и резервистов на предприятиях.

Дія мобилизация бронирование экономическое бронирование

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