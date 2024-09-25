Мобілізація в Україні — чи можна забронювати в Дії працівника без паперового ВОД

Бронювання працівників в Україні. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Як відомо, в Україні підприємства, організації та установи можуть забронювати військовозобов'язаних працівників від мобілізації. Проте, існують певні правила та норми даної процедури. Зокрема, щоб отримати бронь працівник має стояти на військовому обліку.

Читайте також:

Чи можна забронювати працівника, який не має паперового військово-облікового документа через "Дію", розповіли фахівці на порталі "Юристи.UA".

Так, правозахисники наголошують, якщо працівник не має військово-облікового документа у паперовій формі, то бронювання можна здійснити саме через мобільний застосунок "Дія".

У такому випадку особа повинна мати ВОД в електронній формі (QR-код).

Щоб забронювати працівника у "Дії", керівник на порталі подає списки військовозобов'язаних співробітників на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.

Далі система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і, чи є дані в реєстрі "Оберіг". "Дія" надішле сповіщення керівнику про результат розгляду впродовж доби.

Варто зауважити, інформація про надання відстрочки (бронювання) відображається у військово-обліковому документі в електронній формі.

Бронювання працівників в Україні. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Коли військовозобов'язаного не можна забронювати через "Дію"

Військовозобов'язаний не підлягає бронюванню через "Дію", якщо:

його немає в Реєстрі військовозобов'язаних ("Оберіг");

у Реєстрі військовозобов'язаних немає відомостей про те, що той офіційно працевлаштований.

Раніше ми розповідали, що в Україні планують змінити систему бронювання від мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, як підтвердити електронне бронювання при виїзді за кордон.

Також ми інформували, хто буде затверджувати підприємства для економічного бронювання.