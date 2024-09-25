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Бронирование в "Дії" — получит ли отсрочку работник, не имеющий бумажного ВУД

25 сентября 2024 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — можно ли забронировать в Дії работника без бумажного ВУД
Бронирование работников в Украине. Фото: ООТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Как известно, в Украине предприятия, организации и учреждения могут забронировать военнообязанных работников от мобилизации. Однако существуют определенные правила и нормы данной процедуры. В частности, чтобы получить бронь, работник должен стоять на военном учете.

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Можно ли забронировать работника, не имеющего бумажного военно-учетного документа через "Дію", рассказали специалисты на портале "Юристи.UA".

Так, правозащитники отмечают, если работник не имеет военно-учетного документа в бумажной форме, то бронирование можно осуществить именно через мобильное приложение "Дія".

В таком случае лицо должно иметь ВОД в электронной форме (QR-код).

Чтобы забронировать работника в "Діє", руководитель на портале представляет списки военнообязанных сотрудников на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью.

Далее система автоматически проверит, трудоустроен ли человек официально и есть ли данные в реестре "Оберіг". "Дія" пришлет уведомление руководителю о результате рассмотрения в течение суток.

Следует отметить, информация о предоставлении отсрочки (бронирования) отображается в военно-учетном документе в электронной форме.

 

Бронирование в "Действии" - получит ли отсрочку работник, не имеющий бумажного ВОД
Бронирование работников в Украине. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Когда военнообязанного нельзя забронировать через "Дію"

Военнообязанный не подлежит бронированию через "Дію", если:

  • его нет в Реестре военнообязанных ("Оберіг");
  • в Реестре военнообязанных нет сведений, что тот официально трудоустроен.

 

Ранее мы рассказывали, что в Украине планируют изменить систему бронирования от мобилизации.

Напомним, мы писали, как подтвердить электронное бронирование при выезде за границу.

Также мы информировали, кто будет утверждать предприятия для экономического бронирования.

мобилизация бронирование военный билет ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ

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