Мобилизация в Украине — можно ли забронировать в Дії работника без бумажного ВУД

Бронирование работников в Украине. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Как известно, в Украине предприятия, организации и учреждения могут забронировать военнообязанных работников от мобилизации. Однако существуют определенные правила и нормы данной процедуры. В частности, чтобы получить бронь, работник должен стоять на военном учете.

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Можно ли забронировать работника, не имеющего бумажного военно-учетного документа через "Дію", рассказали специалисты на портале "Юристи.UA".

Так, правозащитники отмечают, если работник не имеет военно-учетного документа в бумажной форме, то бронирование можно осуществить именно через мобильное приложение "Дія".

В таком случае лицо должно иметь ВОД в электронной форме (QR-код).

Чтобы забронировать работника в "Діє", руководитель на портале представляет списки военнообязанных сотрудников на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью.

Далее система автоматически проверит, трудоустроен ли человек официально и есть ли данные в реестре "Оберіг". "Дія" пришлет уведомление руководителю о результате рассмотрения в течение суток.

Следует отметить, информация о предоставлении отсрочки (бронирования) отображается в военно-учетном документе в электронной форме.

Бронирование работников в Украине. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Когда военнообязанного нельзя забронировать через "Дію"

Военнообязанный не подлежит бронированию через "Дію", если:

его нет в Реестре военнообязанных ("Оберіг");

в Реестре военнообязанных нет сведений, что тот официально трудоустроен.

Ранее мы рассказывали, что в Украине планируют изменить систему бронирования от мобилизации.

Напомним, мы писали, как подтвердить электронное бронирование при выезде за границу.

Также мы информировали, кто будет утверждать предприятия для экономического бронирования.