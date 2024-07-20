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Бронювання від мобілізації — хто і як визначає критичну важливість підприємств

20 липня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Критивно важливі підприємства, принцип визначення, хто цим займається
Оформлення документів у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бронювати своїх працівників мають право підприємства, які є визнаними критично важливим для української економіки. Критерії ж визначення цієї важливості визначені Постановою Кабміну від 27 січня 2023 року.

Про це йдеться в законі про мобілізацію.

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Хто визначає критичну важливість підприємств

Як відомо, підприємства, що є критично важливим для функціонування економіки, мають право бронювати частину своїх працівників від мобілізації.

Критерії та порядок визначення критичної важливості підприємств визначаються Постановою № 76 Кабінету міністрів України від 27 січня 2023 року.

Критерії від уряду

На сьогодні є ціла низка критеріїв, за якими визначається, чи є підприємство критично важливим для вітчизняної економіки.

Це:

  • загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів (понад 1,5 млн євро);
  • сума надходжень в іноземній валюті (понад 32 млн євро);
  • стратегічне значення для економіки й безпеки держави;
  • відсутність заборгованості щодо сплати ЄСВ;
  • розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників (не менше розміру середньої зарплати);
  • підприємство є резидентом "Дія Сіті".

Нагадаємо, заступник міністра економіки Віталій Кіндратів заявив, що для того, аби забезпечити військові потреби, можна забронювати від мобілізації близько 1,2 млн українців. Наразі таку бронь мають близько 800 тисяч людей.

Додамо, що у мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання для керівників критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби ЗСУ. 

Кабінет міністрів мобілізація бронювання підприємства відстрочка

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