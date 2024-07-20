Критивно важные предприятия, принцип определения, кто этим занимается

Оформление документов в ТЦК Фото: Винницкий ТЦК

Бронировать своих работников имеют право предприятия, признанные критически важными для украинской экономики. Критерии определения этой важности определены Постановлением Кабмина от 27 января 2023 года.

Об этом говорится в законе о мобилизации.

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Кто определяет критическую важность предприятий

Как известно, предприятия, критически важные для функционирования экономики, имеют право бронировать часть своих работников от мобилизации.

Критерии и порядок определения критической важности предприятий определяется Постановлением №76 Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года.

Критерии от правительства

На сегодняшний день действует целый ряд критериев, по которым определяется, является ли предприятие критически важным для отечественной экономики.

Это:

общая сумма уплаченных налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты (более 1,5 млн евро);

сумма поступлений в иностранной валюте (более 32 млн. евро);

стратегическое значение для экономики и сохранности страны;

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

размер средней заработной платы застрахованных лиц-работников (не менее размера средней зарплаты);

предприятие является резидентом "Дія Сіті".

Напомним, замминистра экономики Виталий Киндратив заявил, что для того, чтобы обеспечить военные нужды, можно забронировать от мобилизации около 1,2 млн украинцев. Сейчас такую бронь имеют около 800 тысяч человек.

Добавим, что в мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования для руководителей критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности ВСУ.