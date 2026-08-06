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Головна Мобілізація Бронювання від мобілізації у серпні: головні умови та причини відмов

Бронювання від мобілізації у серпні: головні умови та причини відмов

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 06:52
Умови отримання бронювання від мобілізації в серпні 2026 року
Інформація з реєстру "Оберіг", військовослужбовець ТЦК. Фото ілюстративне: Новини.LIVE, Укрінформ. Колаж: Новини.LIVE

У серпні поточного року правила надання відстрочки від мобілізації залишаються незмінними. Право на бронювання отримують працівники тих компаній, які мають статус критично важливих для економіки чи оборони. Саме роботодавці, а не самі працівники, займаються всіма документами та подають списки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабміну № 692.

Хто може отримати відстрочку та чому відмовляють у бронюванні

До 10 серпня підприємства повинні підтвердити свій статус критично важливих. Якщо компанія цього не зробить, вона з 1 вересня втратить право надавати відстрочку своїм співробітникам. Головною вимогою для приватних фірм залишається зарплата працівників — вона має бути не меншою за 25 тисяч 941 гривню, а на прифронтових територіях — становити від 21 тисячі 618 гривень.

Автоматичного бронювання за професією в Україні немає. Найчастіше відстрочку отримують фахівці оборонної сфери, енергетики, медики, комунальники, залізничники та IT-фахівці. Більшість компаній можуть забронювати лише до 50% своїх військовозобов'язаних співробітників.

Роботодавець подає документи в електронній системі. Процес зазвичай займає кілька днів. Перевірити бронювання можна через додаток "Резерв+" або електронний військовий квиток.

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Щоправда, у бронюванні можуть відмовити. Найчастіше це відбувається, якщо компанія втратила критичний статус, перевищила ліміт у 50% або подала документи з помилками. Також відстрочку не дадуть працівникам із застарілими військовими даними або тим, хто перебуває в розшуку через порушення правил обліку.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на статтю 23 Закону України №3543 повідомляв, що в серпні можуть мобілізувати деяких студентів. Ті, хто навчається на денній або дуальній формі та вперше здобуває освіту, мають право на відстрочку. Інші студенти, зокрема заочники, підлягають призову. 

Також Новини.LIVE з посиланням на ДБР писав, що працівник ТЦК та СП допомагав військовозобов'язаному отримати статус непридатного до служби. За сім тисяч доларів він пообіцяв надати "клієнту" фіктивний висновок ВЛК. Порушника судитимуть.

військовий призов мобілізація бронювання
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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