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Главная Мобилизация Бронирование от мобилизации в августе: основные условия и причины отказов

Бронирование от мобилизации в августе: основные условия и причины отказов

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 06:52
Условия получения отсрочки от призыва в августе 2026 года
Информация из реестра "Оберіг", военнослужащий ТЦК. Фото иллюстративное: Новини.LIVE, Укринформ. Коллаж: Новини.LIVE

В августе текущего года правила предоставления отсрочки от мобилизации остаются неизменными. Право на отсрочку получают работники тех компаний, которые имеют статус критически важных для экономики или обороны. Именно работодатели, а не сами работники, занимаются оформлением всех документов и подают списки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабмина № 692.

Кто может получить отсрочку и почему отказывают в бронировании

До 10 августа предприятия должны подтвердить свой статус критически важных. Если компания этого не сделает, она с 1 сентября лишится права предоставлять отсрочку своим сотрудникам. Главным требованием для частных фирм остается зарплата работников — она должна быть не менее 25 тысяч 941 гривны, а на прифронтовых территориях — составлять от 21 тысячи 618 гривен.

Автоматического бронирования по профессии в Украине нет. Чаще всего отсрочку получают специалисты оборонной сферы, энергетики, медики, коммунальщики, железнодорожники и IT-специалисты. Большинство компаний могут забронировать только до 50% своих военнообязанных сотрудников.

Работодатель подает документы в электронной системе. Процесс обычно занимает несколько дней. Проверить бронирование можно через приложение "Резерв+" или электронный военный билет.

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Правда, в бронировании могут отказать. Чаще всего это происходит, если компания утратила статус критически важной, превысила лимит в 50% или подала документы с ошибками. Также отсрочку не дадут работникам с устаревшими военными данными или тем, кто находится в розыске из-за нарушения правил учета.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на статью 23 Закона Украины №3543 сообщал, что в августе могут мобилизовать некоторых студентов. Те, кто учится на дневной или дуальной форме и впервые получает образование, имеют право на отсрочку. Остальные студенты, в частности заочники, подлежат призыву.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГБР писал, что сотрудник ТЦК и СП помогал военнообязанному получить статус непригодного к службе. За семь тысяч долларов он пообещал предоставить «клиенту» фиктивное заключение ВВК. Нарушителя будут судить.

военный призыв мобилизация бронирование
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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