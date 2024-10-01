Бронювання від мобілізації 2024 - нові зміни

Оформлення документів у ТЦК. Фото: ЛОТЦК

В Україні під час 2024 року дещо змінилися умови бронювання працівників критично важливих підприємств. Зокрема, збільшилася кількість підприємств, які мають право отримати статус критично важливих для української економіки.

Про це повідомили фахівці юридичного сервісу "Консультант".

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Бронювання в Україні змінилося

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, запроваджений після оголошення воєнного стану на усій території України.

Під час цього процесу частина громадян, які працюють на критично важливих для української економіки підприємствах, мають право на бронювання від призову.

У 2024 році ситуація із бронюванням змінилася, юристи розповіли, як це вплинуло на вітчизняну економіку.

Що нового у процесі бронювання

По-перше, розширилася кількість підприємств, які можуть претендувати на статус критично важливих для української економіки — і, відповідно, можуть претендувати на бронювання співробітників.

Йдеться про постійні представництва нерезидентів та підприємства оборонної сфери.

Також закон змінив критерії для визначення важливості підприємств — зокрема, для компаній, що надають електронні комунікаційні послуги.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи можна отримати бронювання без військово-облікового документа.

Додамо, нардеп повідомив, хто буде платити за економічне бронювання працівників.