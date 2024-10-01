Бронирование от мобилизации 2024 – новые изменения

Бронирование от призыва — что изменилось в 2024 году
В Украине во время 2024 несколько изменились условия бронирования работников критически важных предприятий. В частности, увеличилось количество предприятий, имеющих право получить статус критически важных для украинской экономики.
Об этом сообщили специалисты юридического сервиса "Консультант".
Бронирование в Украине изменилось
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, введенный после объявления военного положения на всей территории Украины.
В ходе этого процесса часть граждан, работающих на критически важных для украинской экономики предприятиях, имеют право на бронирование от призыва.
В 2024 году ситуация с бронированием изменилась, юристы рассказали, как это отразилось на отечественной экономике.
Что нового в процессе бронирования
Во-первых, расширилось количество предприятий, которые могут претендовать на статус критически важных для украинской экономики и, соответственно, могут претендовать на бронирование сотрудников.
Речь идет о постоянных представительствах нерезидентов и предприятиях оборонной сферы.
Также закон изменил критерии для определения важности предприятий — в частности, для компаний, оказывающих электронные коммуникационные услуги.
Напомним, мы ранее писали, можно ли получить бронирование без военно-учетного документа.
Добавим, нардеп сообщил, кто будет платить за экономическое бронирование работников.
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