Бронирование от мобилизации 2024 – новые изменения

Оформление документов в ТЦК. Фото: ЛОТЦК

В Украине во время 2024 несколько изменились условия бронирования работников критически важных предприятий. В частности, увеличилось количество предприятий, имеющих право получить статус критически важных для украинской экономики.

Об этом сообщили специалисты юридического сервиса "Консультант".

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Бронирование в Украине изменилось

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, введенный после объявления военного положения на всей территории Украины.

В ходе этого процесса часть граждан, работающих на критически важных для украинской экономики предприятиях, имеют право на бронирование от призыва.

В 2024 году ситуация с бронированием изменилась, юристы рассказали, как это отразилось на отечественной экономике.

Что нового в процессе бронирования

Во-первых, расширилось количество предприятий, которые могут претендовать на статус критически важных для украинской экономики и, соответственно, могут претендовать на бронирование сотрудников.

Речь идет о постоянных представительствах нерезидентов и предприятиях оборонной сферы.

Также закон изменил критерии для определения важности предприятий — в частности, для компаний, оказывающих электронные коммуникационные услуги.

Напомним, мы ранее писали, можно ли получить бронирование без военно-учетного документа.

Добавим, нардеп сообщил, кто будет платить за экономическое бронирование работников.