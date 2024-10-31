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Бронювання від призову — стали відомі нововведення

31 жовтня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання від мобілізації - які зміни для працівників
Перевірка документів військовозобов’язаного. Фото: Вінницький ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В листопаді під час бронювання працівників підприємствам, які прагнуть бути визнані критично важливими для української економіки, треба буде відповідати щонайменше трьом із семи визначених критерій. Тільки після цього списки з пропозиціями про бронювання будуть передані до Міністерства оборони.

Про це йдеться у матеріалі "Новини.PRO".

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Критерії критично важливих підприємств

Частина українських військовозобов’язаних громадян, які є працівниками підприємств, визнаних критично важливими для вітчизняної економіки, мають право отримати бронювання від мобілізації.

В листопаді діятимуть наступні критерії визнання підприємства критично важливим:

  • загальна сума податків, зборів, платежів до державного та місцевого бюджетів (за винятком митних) перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро;
  • стратегічне значення для економіки та безпеки країни;
  • сума надходжень в іноземній валюті (за винятком кредитів і позик) перевищує 32 мільйони євро;
  • відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ;
  • значущість підприємства для економіки або задоволення потреб місцевої громади (визначається центральними органами влади або ОВА);
  • підприємство є резидентом "Дія Сіті".

Для того, аби отримати статус критично важливого підприємства, треба відповідати мінімум трьом критеріям із перерахованих вище.

Куди надають списки з пропозицією бронювання

Процес бронювання відбуватиметься наступним чином. Спочатку пропозиції про бронювання надаються до Міністерства оборони.

Погоджені МО списки надсилаються до Мінекономіки, де вони перевіряються — і врешті ухвалюється рішення про бронювання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому бронювання продовжать автоматично.

Також ми повідомляли про те, які організації втратять право визначати критично важливі підприємства.

військовозобов'язані Міноборони мобілізація Мінекономіки бронювання

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