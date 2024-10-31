Бронювання від мобілізації - які зміни для працівників

Бронювання від призову — стали відомі нововведення
В листопаді під час бронювання працівників підприємствам, які прагнуть бути визнані критично важливими для української економіки, треба буде відповідати щонайменше трьом із семи визначених критерій. Тільки після цього списки з пропозиціями про бронювання будуть передані до Міністерства оборони.
Про це йдеться у матеріалі "Новини.PRO".
Критерії критично важливих підприємств
Частина українських військовозобов’язаних громадян, які є працівниками підприємств, визнаних критично важливими для вітчизняної економіки, мають право отримати бронювання від мобілізації.
В листопаді діятимуть наступні критерії визнання підприємства критично важливим:
- загальна сума податків, зборів, платежів до державного та місцевого бюджетів (за винятком митних) перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро;
- стратегічне значення для економіки та безпеки країни;
- сума надходжень в іноземній валюті (за винятком кредитів і позик) перевищує 32 мільйони євро;
- відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ;
- значущість підприємства для економіки або задоволення потреб місцевої громади (визначається центральними органами влади або ОВА);
- підприємство є резидентом "Дія Сіті".
Для того, аби отримати статус критично важливого підприємства, треба відповідати мінімум трьом критеріям із перерахованих вище.
Куди надають списки з пропозицією бронювання
Процес бронювання відбуватиметься наступним чином. Спочатку пропозиції про бронювання надаються до Міністерства оборони.
Погоджені МО списки надсилаються до Мінекономіки, де вони перевіряються — і врешті ухвалюється рішення про бронювання.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому бронювання продовжать автоматично.
Також ми повідомляли про те, які організації втратять право визначати критично важливі підприємства.
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