Бронирование от мобилизации – какие изменения для работников

Проверка документов военнообязанного. Фото: Винницкий ТЦК

В ноябре при бронировании работников предприятиям, которые стремятся быть признаны критически важными для украинской экономики, нужно будет соответствовать по меньшей мере трем из семи определенных критериев. Только после этого списки с предложениями о бронировании будут переданы Министерству обороны.

Об этом говорится в материале "Новини.PRO".

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Критерии критически важных предприятий

Часть украинских военнообязанных граждан, являющихся работниками предприятий, признанных критически важными для отечественной экономики, имеют право получить бронирование от мобилизации.

В ноябре будут действовать следующие критерии признания предприятия критически важным:

общая сумма налогов, сборов, платежей в государственный и местный бюджеты (за исключением таможенных) превышает эквивалент 1,5 миллиона евро;

стратегическое значение для экономики и сохранности страны;

сумма поступлений в иностранной валюте (за исключением кредитов и ссуд) превышает 32 миллиона евро;

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

значимость предприятия для экономики или удовлетворения потребностей местного общества (определяется центральными органами власти или ОВА);

предприятие является резидентом "Дія Сіті".

Для того чтобы получить статус критически важного предприятия, нужно соответствовать минимум трем критериям из вышеперечисленных.

Куда предоставляют списки с предложением бронирования

Процесс бронирования будет проходить следующим образом. Первоначально предложения о бронировании предоставляются в Министерство обороны.

Согласованные МО списки направляются в Минэкономики, где они проверяются — и, наконец, принимается решение о бронировании.

Напомним, мы ранее писали о том, кому бронирование будет продолжено автоматически.

Также мы сообщали о том, какие организации лишатся права определять критически важные предприятия.