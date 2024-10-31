Бронирование от мобилизации – какие изменения для работников

Бронирование от призыва — стали известны нововведения
В ноябре при бронировании работников предприятиям, которые стремятся быть признаны критически важными для украинской экономики, нужно будет соответствовать по меньшей мере трем из семи определенных критериев. Только после этого списки с предложениями о бронировании будут переданы Министерству обороны.
Об этом говорится в материале "Новини.PRO".
Критерии критически важных предприятий
Часть украинских военнообязанных граждан, являющихся работниками предприятий, признанных критически важными для отечественной экономики, имеют право получить бронирование от мобилизации.
В ноябре будут действовать следующие критерии признания предприятия критически важным:
- общая сумма налогов, сборов, платежей в государственный и местный бюджеты (за исключением таможенных) превышает эквивалент 1,5 миллиона евро;
- стратегическое значение для экономики и сохранности страны;
- сумма поступлений в иностранной валюте (за исключением кредитов и ссуд) превышает 32 миллиона евро;
- отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;
- значимость предприятия для экономики или удовлетворения потребностей местного общества (определяется центральными органами власти или ОВА);
- предприятие является резидентом "Дія Сіті".
Для того чтобы получить статус критически важного предприятия, нужно соответствовать минимум трем критериям из вышеперечисленных.
Куда предоставляют списки с предложением бронирования
Процесс бронирования будет проходить следующим образом. Первоначально предложения о бронировании предоставляются в Министерство обороны.
Согласованные МО списки направляются в Минэкономики, где они проверяются — и, наконец, принимается решение о бронировании.
Напомним, мы ранее писали о том, кому бронирование будет продолжено автоматически.
Также мы сообщали о том, какие организации лишатся права определять критически важные предприятия.
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