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Буданов заявив про екстрену необхідність мобілізації

21 січня 2024 15:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Буданов заявив про екстрену необхідність мобілізації
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР МО України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив про необхідність мобілізації українців. Наразі Збройні сили України відчувають нестачу особового складу.

Про це Буданов розповів в інтерв'ю Financial Times.

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Без мобілізації не обійтися

За словами очільника ГУР, "неможливо навіть уявити собі, що ми зможемо обійтися без мобілізації". Буданов також зазначив, що Сили оборони відчувають нестачу особового складу.

При цьому він додав, що Росія також має з цим проблеми. Вона втрачає стільки або навіть більше військовослужбовців, ніж здатна мобілізувати. Те саме стосується й озброєння загарбників. 

"Російська Федерація витрачає більше, ніж здатна виробити. Саме цим пояснюється пошук Росією зброї в інших країнах", — додав Буданов.

Раніше ми повідомляли, що очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов дав стриманий прогноз щодо успіхів України на 2024 рік. Він лише наголосив, що "наш успіх буде більшим, ніж їхній".

Нагадуємо, що систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини, на півночі ж наразі домінують ЗСУ

Міноборони
Україна
Кирило Буданов
мобілізація
ГУР

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