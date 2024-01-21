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Буданов заявил об экстренной необходимости мобилизации

21 января 2024 15:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Буданов заявил об экстренной необходимости мобилизации
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР МО Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о необходимости мобилизации украинцев. В настоящее время Вооруженные силы Украины испытывают нехватку личного состава.

Об этом Буданов рассказал в интервью Financial Times.

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Без мобилизации не обойтись

По словам главы ГУР, "невозможно даже представить себе, что мы сможем обойтись без мобилизации". Буданов также отметил, что Силы обороны испытывают нехватку личного состава.

При этом он добавил, что у России также есть с этим проблемы. Она теряет столько или даже больше военнослужащих, чем способна мобилизовать. То же касается и вооружения захватчиков.

"Российская Федерация тратит больше, чем способна выработать. Именно этим объясняется поиск оружия Россией в других странах", — добавил Буданов.

Ранее мы сообщали, что глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов дал сдержанный прогноз об успехах Украины на 2024 год. Он лишь подчеркнул, что "наш успех будет больше, чем их".

Напомним, что систематичны и удачны атаки Сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части, на севере же доминируют ВСУ.

Минобороны
Украина
Кирилл Буданов
мобилизация
ГУР

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