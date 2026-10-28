Затримання громадянина працівником ТЦК. Фото: соцмережі

Злив локацій патрулів ТЦК у соцмережах прирівнюється до перешкоджання діяльності армії. Згідно з рішенням Верховного Суду від 16 червня 2026 року, спроби зірвати законну мобілізацію через інформування в інтернеті караються в'язницею. Максимальний термін за такі дії може сягати подекуди аж до 15 років.

На цьому наголосив Сумський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як шкодить мобілізації сповіщення про місця роботи груп ТЦК та СП

Повідомлення про розташування патрулів територіальних центрів комплектування у соціальних мережах не може бути безневинним. Якщо адміністратори спільнот мають на меті зірвати призов, такі дії є кримінальним злочином. Прецедентною стала справа № 183/12045/24, яку 16 червня 2026 року розглянув Верховний Суд.

Судді ухвалили, що публікація локацій ТЦК у Telegram для попередження громадян про мобілізаційні заходи кваліфікується за статтею 114-1 Кримінального кодексу України. Цей вирок демонструє, що блокувати роботу армії можна не лише фізично. Тому надання інформації, яка допомагає в уникненні призову також визнається перешкоджанням оборонним заходам.

Коли признаають тюремні терміни замість штрафів

Відповідальність за статтею 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил та інших військових формувань в особливий період) передбачає суворе покарання. Залежно від наслідків, правопорушникам загрожує:

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від 5 до 8 років позбавлення волі за базове порушення (частина перша статті);

позбавлення волі за базове порушення (частина перша статті); від 8 до 15 років в'язниці, якщо дії призвели до загибелі людей або спричинили інші тяжкі наслідки.

Слід зазначити, що не будь-який допис про військових гарантує кримінальну справу. Правоохоронці вивчають зміст тексту, фактичні обставини, докази та мету публікації.

У згаданому раніше судовому рішенні ключовим стало доведення того факту, що інформація поширювалася саме з метою ухилення учасників спільноти від мобілізаційних заходів.

Які дії цікавлять поліцію

Крім ведення спеціалізованих чатів, під кримінальну відповідальність підпадає низка інших правопорушень:

фізичне блокування роботи груп оповіщення;

організована протидія виконанню завдань оборони;

цілеспрямований розголос інформації для зриву законної діяльності військових формувань;

застосування сили або погрози на адресу військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків.

Остаточна кваліфікація завжди залежить від деталей інциденту. Якщо під час конфлікту був опір, насильство чи погрози, справу можуть розслідувати і за іншими статтями Кримінального кодексу.

Різниця між ухиленням та перешкоджанням

Якщо громадянин отримав повістку належним чином, але не прийшов до ТЦК без поважних причин, це розцінюється як адміністративне порушення. За статтею 210-1 КУпАП під час воєнного стану та мобілізації за це передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Якщо ж ідеться саме про ухилення від призову під час мобілізації, працює стаття 336 КК України. Жодне з цих порушень не є тотожним статті 114-1, яка карає за активну протидію законній діяльності військових формувань.

Чи можна знімати ТЦК на відео

Громадяни зберігають право на власну позицію, відеофіксацію можливих порушень та оскарження рішень посадовців у правовому полі. Критика процесу мобілізації чи незгода з діями представників ТЦК не означають автоматичного вчинення злочину.

Водночас стаття 114-1 захищає виключно законну діяльність армії. Свобода слова не надає індульгенції на погрози, насильство чи умисні спроби зупинити законний процес комплектування Збройних Сил України.

Новини.LIVE повідомляли про те, як Дніпропетровський окружний адмінсуд визнав протиправною відмову ТЦК виключити з військового обліку громадянку, яка юридично змінила стать із чоловічої на жіночу. Суд підкреслив, що подальше застосування мобілізаційних вимог до жінки є неприпустимим.

Водночас у судовому порядку дедалі частіше визнають незаконними дії командирів, які відмовляються звільняти військовослужбовців у запас після завершення терміну контракту. Військові успішно оскаржують примусове утримання на службі через адміністративні позови, скасовуючи такі рішення командування.