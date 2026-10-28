Задержание гражданина сотрудником ТЦК. Фото: социальные сети

Разглашение информации о местонахождении патрулей ТЦК в социальных сетях приравнивается к препятствованию деятельности армии. Согласно решению Верховного Суда от 16 июня 2026 года, попытки сорвать законную мобилизацию путем распространения информации в интернете наказываются лишением свободы. Максимальный срок за такие действия может достигать в некоторых случаях до 15 лет.

Об этом заявил Сумской ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как вредит мобилизации информация о местах работы групп ТЦК и СП

Сообщения о расположении патрулей территориальных центров комплектования в социальных сетях не могут быть безобидными. Если администраторы сообществ преследуют цель сорвать призыв, такие действия являются уголовным преступлением. Прецедентным стало дело № 183/12045/24, которое 16 июня 2026 года рассмотрел Верховный Суд.

Судьи постановили, что публикация местоположений ТЦК в Telegram с целью предупреждения граждан о мобилизационных мерах квалифицируется по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины. Этот приговор демонстрирует, что блокировать работу армии можно не только физически. Поэтому предоставление информации, помогающей избежать призыва, также признается препятствованием оборонным мерам.

Когда назначают тюремные сроки вместо штрафов

Ответственность по статье 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил и других воинских формирований в особый период) предусматривает суровое наказание. В зависимости от последствий правонарушителям грозит:

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от 5 до 8 лет лишения свободы за базовое нарушение (часть первая статьи);

лишения свободы за базовое нарушение (часть первая статьи); от 8 до 15 лет тюрьмы, если действия привели к гибели людей или повлекли другие тяжкие последствия.

Следует отметить, что не любая публикация о военных гарантирует возбуждение уголовного дела. Правоохранительные органы изучают содержание текста, фактические обстоятельства, доказательства и цель публикации.

В упомянутом ранее судебном решении ключевым стало доказательство того факта, что информация распространялась именно с целью уклонения участников сообщества от мобилизационных мероприятий.

Какие действия интересуют полицию

Помимо ведения специализированных чатов, под уголовную ответственность подпадает ряд других правонарушений:

физическая блокировка работы групп оповещения;

организованное противодействие выполнению задач обороны;

целенаправленное разглашение информации с целью срыва законной деятельности воинских формирований;

применение силы или угроз в адрес военнослужащих во время выполнения ими служебных обязанностей.

Окончательная квалификация всегда зависит от деталей инцидента. Если во время конфликта имело место сопротивление, насилие или угрозы, дело могут расследовать и по другим статьям Уголовного кодекса.

Разница между уклонением и препятствованием

Если гражданин получил повестку надлежащим образом, но не явился в ТЦК без уважительных причин, это расценивается как административное правонарушение. Согласно статье 210-1 КоАП во время военного положения и мобилизации за это предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Если же речь идет именно об уклонении от призыва во время мобилизации, применяется статья 336 УК Украины. Ни одно из этих нарушений не является тождественным статье 114-1, которая предусматривает наказание за активное противодействие законной деятельности воинских формирований.

Можно ли снимать ТЦК на видео

Граждане сохраняют право на собственную позицию, видеофиксацию возможных нарушений и обжалование решений должностных лиц в правовом поле. Критика процесса мобилизации или несогласие с действиями представителей ТЦК не означают автоматического совершения преступления.

В то же время статья 114-1 защищает исключительно законную деятельность армии. Свобода слова не дает индульгенции на угрозы, насилие или умышленные попытки остановить законный процесс комплектования Вооруженных Сил Украины.

Новини.LIVE сообщали о том, как Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным отказ ТЦК исключить из воинского учета гражданку, которая юридически сменила пол с мужского на женский. Суд подчеркнул, что дальнейшее применение мобилизационных требований к женщине недопустимо.

В то же время в судебном порядке все чаще признаются незаконными действия командиров, которые отказываются увольнять военнослужащих в запас по истечении срока контракта. Военные успешно оспаривают принудительное удержание на службе посредством административных исков, отменяя такие решения командования.