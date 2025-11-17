На Буковині ТЦК мобілізували чоловіка з відстрочкою — що вирішив суд

Суд. Ілюстративне фото: Freepik

У Чернівецькій області Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки мобілізував чоловіка попри наявність відстрочки. Суд розглянув справу та визнав дії ТЦК незаконними.

Про це йдеться у судовому рішенні № 600/4027/25-а.

Суд визнав незаконними дії ТЦК на Буковині

Згідно з матеріалами справи, чоловік був зарахований до інтернатури за наказом від 29 липня 2025 року. У серпні він звернувся до ТЦК з метою оформлення відстрочки, однак замість розгляду заяви його мобілізували.

Позивач наполягав, що ТЦК проігнорував подану ним заяву, тому вимагав через суд скасувати незаконний призов. Представник ТЦК заперечував, що чоловік подавав документи на відстрочку, стверджуючи, що той лише визнав адміністративне правопорушення та сплатив штраф.

Однак суд встановив, що 6 серпня позивач дійсно подав заяву про відстрочку, яку комісія не розглянула. Адвокат позивача також наголошував на можливих неправомірних діях працівників ТЦК.

Суд визнав, що мобілізація від 8 серпня була незаконною через ігнорування заяви про відстрочку. Наказ про призов було скасовано, а військову частину зобов'язано звільнити чоловіка зі служби.

