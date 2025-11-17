На Буковине ТЦК мобилизовали мужчину с отсрочкой — что решил суд

Суд. Иллюстративное фото: Freepik

В Черновицкой области Территориальный центр комплектования и социальной поддержки мобилизовал мужчину несмотря на наличие отсрочки. Суд рассмотрел дело и признал действия ТЦК незаконными.

Об этом говорится в судебном решении № 600/4027/25-а.

Суд признал незаконными действия ТЦК на Буковине

Согласно материалам дела, мужчина был зачислен в интернатуру по приказу от 29 июля 2025 года. В августе он обратился в ТЦК с целью оформления отсрочки, однако вместо рассмотрения заявления его мобилизовали.

Истец настаивал, что ТЦК проигнорировал поданное им заявление, поэтому требовал через суд отменить незаконный призыв. Представитель ТЦК отрицал, что мужчина подавал документы на отсрочку, утверждая, что тот лишь признал административное правонарушение и оплатил штраф.

Однако суд установил, что 6 августа истец действительно подал заявление об отсрочке, которое комиссия не рассмотрела. Адвокат истца также отмечал возможные неправомерные действия работников ТЦК.

Суд признал, что мобилизация от 8 августа была незаконной из-за игнорирования заявления об отсрочке. Приказ о призыве был отменен, а воинскую часть обязали уволить мужчину со службы.

