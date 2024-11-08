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"Бусифікація" неприйнятна, але є вихід — командир з "Ахіллесу"

8 листопада 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Рекрутинг в конкретну частину за вибором покращить ситуацію з мобілізацією, вважає командир з "Ахіллесу"
Військовослужбовці ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Рішення дозволити військовозобов'язаним та резервістам-добровольцям обирати військову частину для служби без звернення до ТЦК покращить підготовку нових бійців. А ось поточна ситуація з "бусифікацією" є абсолютно неприйнятною і не принесе потрібних результатів. 

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив командир батальйону БпЛА "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка Юрій Федоренко.

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Що треба для ефективної мобілізації

Юрій Федоренко зазначає, що для ефективної мобілізації необхідно забезпечити високоякісне навчання та ясне розуміння того, що військова служба не вирок, а можливість захистити все, що дорого.

"На моє переконання є дуже позитивна ініціатива, яка почала впроваджуватися. Це дозвіл на мобілізаційні процеси безпосередньо в бойові бригади на різні посади", — сказав Федоренко.

Важливою перевагою такої мобілізації вважає можливість навчання на власних навчальних базах. За його словами, найкраще навчити новобранців можуть ті, хто сам нещодавно брав участь у боях і зараз викладає, поділяючи безпосередній досвід з лінії фронту.

Це сприяє якісній підготовці особового складу. У військовій справі, на його думку, підготовка має відігравати найважливішу роль.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, скільки часу має громадянин на продовження відстрочки.

Додамо, ми повідомляли про те, на скільки громадянину дається відстрочка.

ТЦК та СП військовозобов'язані мобілізація війна в Україні Рекрутинг ЗСУ

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