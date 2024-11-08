Рекрутинг в конкретну частину за вибором покращить ситуацію з мобілізацією, вважає командир з "Ахіллесу"

Військовослужбовці ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Рішення дозволити військовозобов'язаним та резервістам-добровольцям обирати військову частину для служби без звернення до ТЦК покращить підготовку нових бійців. А ось поточна ситуація з "бусифікацією" є абсолютно неприйнятною і не принесе потрібних результатів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив командир батальйону БпЛА "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка Юрій Федоренко.

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Що треба для ефективної мобілізації

Юрій Федоренко зазначає, що для ефективної мобілізації необхідно забезпечити високоякісне навчання та ясне розуміння того, що військова служба не вирок, а можливість захистити все, що дорого.

"На моє переконання є дуже позитивна ініціатива, яка почала впроваджуватися. Це дозвіл на мобілізаційні процеси безпосередньо в бойові бригади на різні посади", — сказав Федоренко.

Важливою перевагою такої мобілізації вважає можливість навчання на власних навчальних базах. За його словами, найкраще навчити новобранців можуть ті, хто сам нещодавно брав участь у боях і зараз викладає, поділяючи безпосередній досвід з лінії фронту.

Це сприяє якісній підготовці особового складу. У військовій справі, на його думку, підготовка має відігравати найважливішу роль.

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