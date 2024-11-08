Рекрутинг в конкретную часть по выбору улучшит ситуацию с мобилизацией, считает командир "Ахиллеса"

Военнослужащие ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Решение разрешить военнообязанным и резервистам-добровольцам выбирать воинскую часть для службы без обращения в ТЦК улучшит подготовку новых бойцов. А вот текущая ситуация с "бусификацией" абсолютно неприемлема и не принесет нужных результатов.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил командир батальона БпЛА "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко Юрий Федоренко.

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Что нужно для эффективной мобилизации

Юрий Федоренко отмечает, что для эффективной мобилизации необходимо обеспечить высококачественное обучение и ясное понимание того, что военная служба не приговор, а возможность защитить все, что дорого.

"По моему убеждению есть очень позитивная инициатива, которая начала внедряться. Это разрешение на мобилизационные процессы непосредственно в боевые бригады на разные должности", — сказал Федоренко.

Важным преимуществом такой мобилизации считает возможность обучения на собственных обучающих базах. По его словам, лучше научить новобранцев могут те, кто сам недавно участвовал в боях и сейчас преподает, разделяя непосредственный опыт с линии фронта.

Это способствует качественной подготовке личного состава. В военном деле, по его мнению, подготовка должна играть важнейшую роль.

Напомним, мы писали ранее о том, сколько времени у гражданина на продление отсрочки.

Добавим, мы сообщали о том, сколько гражданину дается отсрочка.