Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Detector Media

Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що "час популярних рішень щодо мобілізації минув". Необхідно усвідомлювати, що в росіян значно більше людей, отже треба діяти відповідно.

Про це вона повідомила в інтерв'ю LIGA.net.

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За словами Маляр, велика війна вже триває понад півтора року, а тому "час популярних рішень уже минув".

"Ну, вони вичерпані, їх уже не може бути в такій складній війні. Ми просто як доросле суспільство маємо ці речі зрозуміти й не чекати, що щодня мають бути хороші новини", — сказала Маляр.

Вона зазначила, що необхідно усвідомлювати, що у росіян фізично більше людей, а Сили оборони не будуть більшими за армію РФ.

"У нас є така проблема, у нас менше зброї. І ми не повинні боятися про це говорити. І я відверто не розумію, чому для суспільства це така страшна тема мобілізації. Ну, війна взагалі страшна, і під час війни буде мобілізація", — резюмувала вона.

Раніше ми повідомляли, що колишній заступник міністра оборони Ганна Маляр передала справи своїй наступниці Наталії Калмиковій. При цьому Маляр уточнила, що підтримує Калмикову із призначенням на нову посаду.

Нагадуємо, що командир 2 штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заяв, що через необачність Ганни Маляр його підрозділ втратив одного бійця убитим та кількох пораненими. Він упевнений, що її варто притягнути до кримінальної відповідальності.