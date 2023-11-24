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Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

24 ноября 2023 08:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине
Экс-замминистра обороны Анна Маляр. Фото: Detector Media
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Экс-замминистра обороны Анна Маляр заявила, что "время популярных решений по мобилизации прошло". Необходимо осознавать, что у россиян гораздо больше людей, следовательно, нужно действовать соответственно.

Об этом она сообщила в интервью LIGA.net.

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По словам Маляр, большая война уже длится более полутора лет, а потому "время популярных решений уже прошло".

"Ну они исчерпаны, их уже не может быть в такой сложной войне. Мы просто как взрослое общество должны эти вещи понять и не ждать, что каждый день должны быть хорошие новости", — сказала Маляр.

Она отметила, что необходимо осознавать, что у россиян физически больше людей, а Силы обороны не будут больше армии РФ.

"У нас есть такая проблема, у нас меньше оружия. И мы не должны бояться об этом говорить. И я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема мобилизации. Ну, война вообще страшная, и во время войны будет мобилизация", — резюмировала она.

Ранее мы сообщали, что бывший замминистра обороны Анна Маляр передала дела своей преемнице Наталье Калмыковой. При этом Маляр уточнила, что поддерживает Калмыкову с назначением на новую должность.

Напоминаем, что командир 2 штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук заявил, что по опрометчивости Анны Маляр его подразделение потеряло одного бойца убитым и нескольких ранеными. Он уверен, что ее следует привлечь к уголовной ответственности.

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