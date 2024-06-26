Мобілізація в Україні 2024 — хто з чоловіків втратить відстрочку вже з 1 липня

Частина українців втратить відстрочку вже з 1 липня — кого торкнуться зміни
Ще у травні 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію, який вніс суттєві зміни у процеси військового обліку та призову на військову службу. Зокрема, документ передбачає нові правила надання відстрочки. Певні категорії військовозобов'язаних чоловіків втратили право на звільнення від мобілізації.
Хто з військовозобов'язаних українців не зможе оформити відстрочку від мобілізації з 1 липня 2024 року, відповідно до чинного закону №3633-IX, розповідаємо далі у матеріалі.
Перелік категорій чоловіків, які втратять відстрочку від мобілізації з 1 липня 2024 року
Відповідно до українського законодавства, відстрочку не можуть отримати:
- студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі, здобувають другу, третю вищу освіту;
- багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці (у разі погашення заборгованості та вчасної сплати, відстрочку можливо оформити);
- особи, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи;
- батьки-одинаки, у разі якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;
- деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи;
- особи, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях Міністерства оборони;
- особи, які мають статус "обмежено придатний" — через скасування такої категорії (якщо ВЛК визнає чоловіка придатним);
- чоловіки, які при повторному ВЛК були визнані здоровими (відповідно до чинного закону, всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання I та II групи інвалідності, які були видані особам після 24 лютого 2022 року треба підтвердити, пройшовши повторний медогляд);
- неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні).
Нагадаємо, наразі чоловіків призивають на військову службу з 25 років та до 60 років, якщо такі особи не мають тяжких хвороб, бронювання або відстрочки.
Детальніше про догляд за особами з інвалідністю I або II групи
Раніше військовозобов'язані, які мають одного з батьків або батьків дружини/чоловіка з I або II групою інвалідності мали відстрочку, якщо не було інших працездатних членів родини, які можуть здійснювати догляд.
Проте, у цю норму внесли зміни, відповідно до яких діти таких батьків з інвалідністю не повинні бути військовозобов’язаними. При цьому у разі відсутності у сім’ї невійськовозобов’язаних, можливість доглядати за особою з інвалідністю І та II групи буде мати лише одна особа з-поміж військовозобов’язаних за вибором особи з інвалідністю.
Також встановлено ступені споріднення для цієї норми. Спочатку на відстрочку мають право члени родини першої групи споріднення:
- батьки;
- чоловік;
- дружина;
- діти.
За відсутності таких осіб на відстрочку за цією підставою має право друга група споріднення:
- рідні брати;
- сестри;
- онуки.
А вже потім, за відсутності осіб другого ступеня споріднення, право на відстрочку має третій ступінь:
- дядьки;
- тітки;
- двоюрідні.
Раніше ми писали, хто має право на відстрочку від мобілізації з 1 липня.
Нагадаємо, ми повідомляли, як отримати відстрочку від мобілізації в Україні.
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