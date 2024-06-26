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Частина українців втратить відстрочку вже з 1 липня — кого торкнуться зміни

26 червня 2024 22:57
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — хто з чоловіків втратить відстрочку вже з 1 липня
Працівники ТЦК зупинили військовозобов'язаного на вулиці. Скриншот з відео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Ще у травні 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію, який вніс суттєві зміни у процеси військового обліку та призову на військову службу. Зокрема, документ передбачає нові правила надання відстрочки. Певні категорії військовозобов'язаних чоловіків втратили право на звільнення від мобілізації. 

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Хто з військовозобов'язаних українців не зможе оформити відстрочку від мобілізації з 1 липня 2024 року, відповідно до чинного закону 3633-IX, розповідаємо далі у матеріалі. 

Перелік категорій чоловіків, які втратять відстрочку від мобілізації з 1 липня 2024 року

Відповідно до українського законодавства, відстрочку не можуть отримати: 

  • студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі, здобувають другу, третю вищу освіту;
  • багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці (у разі погашення заборгованості та вчасної сплати, відстрочку можливо оформити);
  • особи, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи;
  • батьки-одинаки, у разі якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;
  • деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи;
  • особи, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях Міністерства оборони;
  • особи, які мають статус "обмежено придатний" — через скасування такої категорії (якщо ВЛК визнає чоловіка придатним);
  • чоловіки, які при повторному ВЛК були визнані здоровими (відповідно до чинного закону, всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання I та II групи інвалідності, які були видані особам після 24 лютого 2022 року треба підтвердити, пройшовши повторний медогляд);
  • неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні).

Нагадаємо, наразі чоловіків призивають на військову службу з 25 років та до 60 років, якщо такі особи не мають тяжких хвороб, бронювання або відстрочки. 

 

Перелік категорій чоловіків, які втратять відстрочку від мобілізації з 1 липня 2024 року
Військовозобов'язаний у ТЦК та СП. Скриншот з відео на Youtube

Детальніше про догляд за особами з інвалідністю I або II групи

Раніше військовозобов'язані, які мають одного з батьків або батьків дружини/чоловіка з I або II групою інвалідності мали відстрочку, якщо не було інших працездатних членів родини, які можуть здійснювати догляд.  

Проте, у цю норму внесли зміни, відповідно до яких діти таких батьків з інвалідністю не повинні бути військовозобов’язаними. При цьому у разі відсутності у сім’ї невійськовозобов’язаних, можливість доглядати за особою з інвалідністю І та II групи буде мати лише одна особа з-поміж військовозобов’язаних за вибором особи з інвалідністю.

Також встановлено ступені споріднення для цієї норми. Спочатку на відстрочку мають право члени родини першої групи споріднення:

  • батьки;
  • чоловік;
  • дружина;
  • діти.

За відсутності таких осіб на відстрочку за цією підставою має право друга група споріднення:

  • рідні брати;
  • сестри;
  • онуки.

А вже потім, за відсутності осіб другого ступеня споріднення, право на відстрочку має третій ступінь:

  • дядьки;
  • тітки;
  • двоюрідні. 

Раніше ми писали, хто має право на відстрочку від мобілізації з 1 липня.

Нагадаємо, ми повідомляли, як отримати відстрочку від мобілізації в Україні.

Також ми інформували, як правильно студенту оформити відстрочку від мобілізації. 

закон
мобілізація
відстрочка
ТЦК та СП
військовозобов'язані
липень

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