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Часть украинцев потеряет отсрочку уже с 1 июля — кого коснутся изменения

26 июня 2024 22:57
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — кто из мужчин потеряет отсрочку уже с 1 июля
Сотрудники ТЦК остановили военнообязанного на улице. Скриншот с видео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Еще в мае 2024 вступил в силу новый закон о мобилизации, который внес существенные изменения в процессы военного учета и призыва на военную службу. В частности, документ предусматривает новые правила предоставления отсрочки. Определенные категории военнообязанных мужчин лишились права на освобождение от мобилизации.

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Кто из военнообязанных украинцев не сможет оформить отсрочку от мобилизации с 1 июля 2024 года, согласно действующему закону№3633-IX, рассказываем далее в материале.

Список категорий мужчин, которые потеряют отсрочку от мобилизации с 1 июля 2024 года

Согласно украинскому законодательству, отсрочку не могут получить:

  • многодетные мужчины, имеющие задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца (при погашении задолженности и своевременной уплате, отсрочку можно оформить);
  • лица, которые ухаживают за женой/супругом с инвалидностью III группы;
  • родители-одиночки, в случае если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание;
  • некоторые мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы;
  • мужчины, которые при повторном ВВК были признаны здоровыми (в соответствии с действующим законом все медицинские выводы ВВК и МСЭК о предоставлении I и II группы инвалидности, которые были выданы лицам после 24 февраля 2022 года, нужно подтвердить, пройдя повторный медосмотр).

 

Список категорий мужчин, которые потеряют отсрочку от мобилизации с 1 июля 2024 года
Военнообязанный в ТЦК и СП. Скриншот с видео на Youtube

Подробнее об уходе за лицами с инвалидностью I или II группы

Ранее военнообязанные, имеющие одного из родителей или родителей жены/супруга с I или II группой инвалидности, имели отсрочку, если не было других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход.

Однако в эту норму внесли изменения, согласно которым дети таких родителей с инвалидностью не должны быть военнообязанными. При этом в случае отсутствия в семье невоеннообязанных, возможность ухаживать за лицом с инвалидностью I и II группы будет иметь только одно лицо из военнообязанных по выбору лица с инвалидностью.

Также установлены степени родства этой нормы. Сначала на отсрочку имеют право члены семьи первой группы родства:

  • родители;
  • мужчина;
  • жена;
  • дети.

При отсутствии таких лиц на отсрочку по этому основанию имеет право вторая группа родства:

  • родные братья;
  • сестры;
  • внуки.

А уже потом, при отсутствии лиц второй степени родства, право на отсрочку имеет третья группа:

  • дяди;
  • тети;
  • двоюродные.

Ранее мы писали, кто имеет право на отсрочку от мобилизации с 1 июля.

Напомним, мы сообщали о том, как получить отсрочку от мобилизации в Украине.

Также мы информировали, как правильно студенту оформить отсрочку от мобилизации.

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