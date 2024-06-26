Мобилизация в Украине 2024 — кто из мужчин потеряет отсрочку уже с 1 июля

Часть украинцев потеряет отсрочку уже с 1 июля — кого коснутся изменения
Еще в мае 2024 вступил в силу новый закон о мобилизации, который внес существенные изменения в процессы военного учета и призыва на военную службу. В частности, документ предусматривает новые правила предоставления отсрочки. Определенные категории военнообязанных мужчин лишились права на освобождение от мобилизации.
Кто из военнообязанных украинцев не сможет оформить отсрочку от мобилизации с 1 июля 2024 года, согласно действующему закону№3633-IX, рассказываем далее в материале.
Список категорий мужчин, которые потеряют отсрочку от мобилизации с 1 июля 2024 года
Согласно украинскому законодательству, отсрочку не могут получить:
- многодетные мужчины, имеющие задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца (при погашении задолженности и своевременной уплате, отсрочку можно оформить);
- лица, которые ухаживают за женой/супругом с инвалидностью III группы;
- родители-одиночки, в случае если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание;
- некоторые мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы;
- мужчины, которые при повторном ВВК были признаны здоровыми (в соответствии с действующим законом все медицинские выводы ВВК и МСЭК о предоставлении I и II группы инвалидности, которые были выданы лицам после 24 февраля 2022 года, нужно подтвердить, пройдя повторный медосмотр).
Подробнее об уходе за лицами с инвалидностью I или II группы
Ранее военнообязанные, имеющие одного из родителей или родителей жены/супруга с I или II группой инвалидности, имели отсрочку, если не было других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход.
Однако в эту норму внесли изменения, согласно которым дети таких родителей с инвалидностью не должны быть военнообязанными. При этом в случае отсутствия в семье невоеннообязанных, возможность ухаживать за лицом с инвалидностью I и II группы будет иметь только одно лицо из военнообязанных по выбору лица с инвалидностью.
Также установлены степени родства этой нормы. Сначала на отсрочку имеют право члены семьи первой группы родства:
- родители;
- мужчина;
- жена;
- дети.
При отсутствии таких лиц на отсрочку по этому основанию имеет право вторая группа родства:
- родные братья;
- сестры;
- внуки.
А уже потом, при отсутствии лиц второй степени родства, право на отсрочку имеет третья группа:
- дяди;
- тети;
- двоюродные.
Ранее мы писали, кто имеет право на отсрочку от мобилизации с 1 июля.
Напомним, мы сообщали о том, как получить отсрочку от мобилизации в Украине.
Также мы информировали, как правильно студенту оформить отсрочку от мобилизации.
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