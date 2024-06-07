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Через мобілізацію жінок потрібно перекваліфікувати на "чоловічі" професії, — Мінекономіки

7 червня 2024 02:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Мінекономіки заявили, що через мобілізацію чоловіків жінкам в Україні потрібно освоювати "чоловічі" професії
Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/Yulia Svyrydenko
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Через мобілізацію в Україні виник дефіцит працівників. На думку Міністерки економіки Юлії Свириденко, аби вирішити цю проблему, потрібно, щоб жінки опановували "чоловічі" професії.

Про це в четвер, 6 червня, повідомили в Міністерстві економіки України.

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За словами Свириденко, критичними викликами для економіки зараз є енергетичні  проблеми та енергетичні нестача робочої сили. Очільниця Мінекономіки зазначила, що чимало фахівців долучилися до лав армії, тому необхідно впроваджувати програми для перекваліфікації тих українців, які залишилися в тилу. Насамперед необхідно опановувати професії, на які є найвищий попит.

"Насамперед йдеться про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто чоловічі професії, наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів. Такі зараз реалії ринку праці. Перекваліфікація спеціалістів, разом із працевлаштуванням ветеранів — це головні виклики для Уряду на ринку праці. ЄБРР розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і зі сторони українського бізнесу", — підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, нещодавно командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко заявив, що військовозобов'язаними українці мають ставати з 18 років. Це стосується і чоловіків, і жінок.

Також ми повідомляли про те, що цьогоріч до ЗСУ мають мобілізувати 100–110 тисяч осіб.

військовослужбовці
військовий призов
мобілізація
Мінекономіки
жінки
Юлія Свириденко

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