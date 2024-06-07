В Минэкономики заявили, что из-за мобилизации мужчин женщинам в Украине нужно осваивать "мужские" профессии

Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/Yulia Svyrydenko

Из-за мобилизации в Украине возник дефицит работников. По мнению Министра экономики Юлии Свириденко, чтобы решить эту проблему, нужно, чтобы женщины овладевали "мужскими" профессиями.

Об этом в четверг, 6 июня, сообщили в Министерстве экономики Украины.

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По словам Свириденко, критическими вызовами для экономики сейчас являются энергетические проблемы и энергетическая нехватка рабочей силы. Глава Минэкономики отметила, что многие специалисты присоединились к рядам армии, поэтому необходимо внедрять программы для переквалификации оставшихся в тылу украинцев. Прежде всего необходимо овладевать профессиями, на которые есть высокий спрос.

"В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают сугубо мужскими профессиями, например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов. Таковы сейчас реалии рынка труда. Переквалификация специалистов, вместе с трудоустройством ветеранов — это главные вызовы для Правительства на рынке труда. ЕБРР рассмотрит возможность финансово поддержать реализацию соответствующих программ переквалификации как со стороны государства, так и со стороны украинского бизнеса", — подытожила Свириденко.



Напомним, недавно командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко заявил, что военнообязанными украинцы должны становиться с 18 лет. Это касается и мужчин, и женщин.



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