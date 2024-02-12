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Через великі втрати ЗСУ треба мобілізувати жінок і дітей — у РФ ширять чергову брехню

12 лютого 2024 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Через великі втрати ЗСУ треба мобілізувати жінок і дітей — у РФ ширять чергову брехню
Жінки-військовослужбовці на військовому аеродромі у Василькові. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо розповсюджує дезінформацію про те, що Україні нібито треба мобілізувати жінок та навіть дітей на війну через великі втрати Збройних сил України. За джерело в окупанта заява керівника Спецштабу України у Бундесвері генерала Фройдінга.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій у неділю, 11 лютого.

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Фейк Сальдо про заяву від Фройдінга про потребу мобілізації жінок і дітей
Фейк Сальдо про заяву від Фройдінга про потребу мобілізації жінок і дітей

Фейк про мобілізацію жінок та дітей

У Центрі спростували інформацію про пораду Фройдінга мобілізувати жінок і дітей через начебто великі втрати. Адже в коментарі німецького генерала нічого не сказано про це.

"В інтерв’ю німецькому мовнику RND генерал Фройдінг справді казав про необхідність мобілізувати більше військовозобов’язаних для поповнення ЗСУ, але він нічого не говорив про "великі втрати" та "мобілізацію жінок і дітей", — розповіли у SPRAVDI. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу SPRAVDI
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу SPRAVDI

Які ще фейки поширює Росія

Нагадаємо, що росіяни розповсюдили рекламу сайтів, що нібито пов'язані з українським ексголовнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Фейкові ресурси ведуть на анонімні телеграм-боти та збирають інформацію про користувачів.

Також ми повідомляли, що Росія намагається залякати українців дезінформацією про мобілізацію. Так, черговий фейк, який шириться мережею стверджує, що українці мають самостійно прийти до ТЦК, а тих, хто це не зробив, чекає покарання.

Додамо, що Німеччина, Франція та Польща планують об'єднати зусилля для боротьби з російською пропагандою.

ЗСУ
діти
дезінформація
фейки
жінки
мобілізація
війна в Україні
війна
Росія

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