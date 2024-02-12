Из-за больших потерь ВСУ нужно мобилизовать женщин и детей — в РФ распространяют очередную ложь

Женщины-военнослужащие на военном аэродроме в Василькове. Фото: УНИАН

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо распространяет дезинформацию о том, что Украине якобы нужно мобилизовать женщин и даже детей на войну из-за больших потерь Вооруженных сил Украины. За источник у оккупанта заявление руководителя Спецштаба Украины в Бундесвере генерала Фрейдинга.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций в воскресенье, 11 февраля.

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Фэйк Сальдо о заявлении от Фрейдинга о необходимости мобилизации женщин и детей

Фейк о мобилизации женщин и детей

В Центре опровергли информацию о совете Фрейдинга мобилизовать женщин и детей из-за вроде бы больших потерь. А ведь в комментарии немецкого генерала ничего не сказано об этом.

"В интервью немецкому вещателю RND генерал Фрейдинг действительно говорил о необходимости мобилизовать больше военнообязанных для пополнения ВСУ, но он ничего не говорил о "больших потерях" и "мобилизации женщин и детей", — рассказали в SPRAVDI.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала SPRAVDI

Какие еще фейки распространяет Россия

Напомним, что россияне распространили рекламу сайтов, якобы связанных с украинским экс-головнокомандующим Вооруженными силами Валерием Залужным. Фейковые ресурсы ведут на анонимные телеграммы и собирают информацию о пользователях.

Также мы сообщали, что Россия пытается запугать украинцев дезинформацией о мобилизации. Так, очередной фейк, распространяющийся по сети, утверждает, что украинцы должны самостоятельно прийти в ТЦК, а тех, кто это не сделал, ждет наказания.

Добавим, что Германия, Франция и Польша планируют объединить усилия для борьбы с российской пропагандой.