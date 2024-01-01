Черги на кордоні України — омбудсмен пояснив, чи порушуються права людей

Черги на кордоні України. Фото: скриншот

Внаслідок посилення контрольних заходів на кордоні України утворилися значні черги. Так, на різних пунктах пропуску люди чекали на свою чергу понад добу в деяких випадках.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Дмитро Лубінець вирішив розібратися в ситуації та надіслав звернення до ДПСУ із запитом на надання інформації про документи, які потрібні громадянам при перетині кордону, та про законні підстави таких вимог

Він зазначив, що особлива увага приділяється перевірці документів у людей з інвалідністю, багатодітних батьків та тих, хто подорожує системою "Шлях".

Представник Верховної Ради України наголосив, що ніхто не може бути змушений до дій, які не передбачені законом. Він також нагадав, що державні органи та їхні службовці зобов'язані працювати в рамках своїх повноважень згідно з Конституцією та законами України.

"Хочу нагадати, що Конституція України гарантує всім, хто легально перебуває на її території, свободу пересування, вибір місця проживання та право вільно залишати країну, за винятком законних обмежень. Сподіваюся, що ця ситуація буде вирішена без порушення прав людини та громадянина", — додав він.

Нагадаємо, що ситуація на кордоні з Польщею загострюється. Після ранкових заворушень станом на вечір пункти пропуску досі закриті, при цьому українці висловлюють своє обурення.