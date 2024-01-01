Очереди на границе Украины — омбудсмен объяснил, нарушаются ли права людей

Очереди на границе Украины. Фото: скриншот

В результате ужесточения контрольных мер на границе Украины образовались значительные очереди. Так, на различных пунктах пропуска люди ожидали своей очереди более суток в некоторых случаях.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Дмитрий Лубинец решил разобраться в ситуации и отправил обращение в ГПСУ с запросом на предоставление информации о документах, которые требуются у граждан при пересечении границы, и о законных основаниях таких требований

Он отметил, что особое внимание уделяется проверке документов у людей с инвалидностью, многодетных родителей и тех, кто путешествует по системе "Шлях".

Представитель Верховной Рады Украины подчеркнул, что никто не может быть вынужден к действиям, не предусмотренным законом. Он также напомнил, что государственные органы и их служащие обязаны работать в рамках своих полномочий, согласно Конституции и законам Украины.

"Хочу напомнить, что Конституция Украины гарантирует всем, кто легально находится на её территории, свободу передвижения, выбор места жительства и право свободно покидать страну, за исключением законных ограничений. Надеюсь, что данная ситуация будет разрешена без нарушения прав человека и гражданина", — добавил он.

Напомним, что ситуация на границе с Польшей накаляется. После утренних беспорядков, по состоянию на вечер пункты пропуска до сих поры закрыты, при этом украинцы выражают свое возмущение.