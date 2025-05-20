Відстрочка від мобілізації в Резерв+ - чи можуть з'явитися попущення

Застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Коли територіальний центр комплектування виявляє порушення військового обліку, у порушника в "Резерв+" з’являється червона стрічка, яка символізує початок розшуку цього громадянина. Наявність у цієї особи відстрочки від мобілізації не є причиною для скасування повідомлення у вигляді червоної стрічки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Що означає червона стрічка в "Резерв+"

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який поцікавився, що означає поява у його профілі в застосунку "Резерв+" червоної стрічки — і чи законно вона з’являється під час дії відстрочки.

"Червона стрічка" зазначає, що Ви перебуваєте у розшуку у зв'язку із порушенням правил військового обліку", — наголосив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Тож, підкреслив юрист, подача заяви, як припустив громадянин, йому не допоможе. У цій ситуації потрібно розбиратись, які саме правила військового обліку були порушені.

Червона стрічка і відстрочка

Разом з тим, додав Айвазян, сам факт відстрочки не може анулювати повідомлення про порушення військового обліку.

"Наявність у Вас оформленої відстрочки, на жаль, не є підставою для видалення "червоної стрічки", — зазначив адвокат.

Тож навіть за наявності відстрочки громадянин може перебувати у розшуку ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які статуси можуть отримати військовозобов'язані у застосунку "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли, коли у "Резерв+" з’являється статус "Знято".