Отсрочка от мобилизации в Резерв+ - могут ли появиться послабления

Красная лента в "Резерв+" — возможна ли при отсрочке
Когда территориальный центр комплектования выявляет нарушение воинского учета, у нарушителя в "Резерв+" появляется красная лента, которая символизирует начало розыска этого гражданина. Наличие у этого лица отсрочки от мобилизации не является причиной для отмены уведомления в виде красной ленты.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Что означает красная лента в "Резерв+"
К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался, что означает появление в его профиле в приложении "Резерв+" красной ленты — и законно ли она появляется во время действия отсрочки.
"Красная лента" отмечает, что Вы находитесь в розыске в связи с нарушением правил воинского учета", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Поэтому, подчеркнул юрист, подача заявления, как предположил гражданин, ему не поможет. В этой ситуации нужно разбираться, какие именно правила воинского учета были нарушены.
Красная лента и отсрочка
Вместе с тем, добавил Айвазян, сам факт отсрочки не может аннулировать сообщение о нарушении воинского учета.
"Наличие у Вас оформленной отсрочки, к сожалению, не является основанием для удаления "красной ленты", — отметил адвокат.
Поэтому даже при наличии отсрочки гражданин может находиться в розыске ТЦК.
Напомним, мы ранее писали о том, какие статусы могут получить военнообязанные в приложении "Резерв+".
Добавим, мы сообщали, когда в "Резерв+" появляется статус "Снято".
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