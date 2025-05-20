Отсрочка от мобилизации в Резерв+ - могут ли появиться послабления

Приложение "Резерв+" для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Когда территориальный центр комплектования выявляет нарушение воинского учета, у нарушителя в "Резерв+" появляется красная лента, которая символизирует начало розыска этого гражданина. Наличие у этого лица отсрочки от мобилизации не является причиной для отмены уведомления в виде красной ленты.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Что означает красная лента в "Резерв+"

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался, что означает появление в его профиле в приложении "Резерв+" красной ленты — и законно ли она появляется во время действия отсрочки.

"Красная лента" отмечает, что Вы находитесь в розыске в связи с нарушением правил воинского учета", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Поэтому, подчеркнул юрист, подача заявления, как предположил гражданин, ему не поможет. В этой ситуации нужно разбираться, какие именно правила воинского учета были нарушены.

Красная лента и отсрочка

Вместе с тем, добавил Айвазян, сам факт отсрочки не может аннулировать сообщение о нарушении воинского учета.

"Наличие у Вас оформленной отсрочки, к сожалению, не является основанием для удаления "красной ленты", — отметил адвокат.

Поэтому даже при наличии отсрочки гражданин может находиться в розыске ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, какие статусы могут получить военнообязанные в приложении "Резерв+".

Добавим, мы сообщали, когда в "Резерв+" появляется статус "Снято".