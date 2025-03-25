Що таке чергова стрічка в Резерв+ - як її позбавитися

Мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Червона стрічка у застосунку "Резерв+" може з’явитися внаслідок технічного збою програми чи порушень військового обліку з боку військовозобов’ язаного громадянина. Для вирішення цієї проблеми необхідно звернутися до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Коли в "Резерв+" з’являється червона стрічка

У частини військовозобов’язаних громадян, які встановили на смартфони застосунок "Резерв+", у профілі з’явилася червона стрічка. Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що це може значити і як вирішити цю проблему.

"Перш за все треба дізнатися про причини появи в "Резерв+" червоної стрічки. Як правило, це порушення правил військового обліку — наприклад, неявка за повісткою", — підкреслив юрист.

Айвазян також додав, що іноді причиною появи червоної стрічки може бути елементарний технічний збій.

Як прибрати червону стрічку

Для того, аби прибрати із "Резерв+" червону стрічку, треба для початку звернутися до ТЦК з проханням пояснити причину її появи.

"Після чого зазначену у відповіді ТЦК проблему буде необхідно розв'язати (наприклад, оплата штрафу за порушення правил обліку)", — наголосив Юрій Айвазян.

А далі необхідно подати заяву про внесення змін до "Резерв+".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба йти до ТЦК після того, як у "Резерв+" з’явиться червона стрічка.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити громадянам за кордоном, якщо у них в "Резерв+" з’явилася червона стрічка.