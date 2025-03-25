Что такое дежурная лента в Резерв+ — как от нее избавиться

Мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Красная лента в приложении "Резерв+" может появиться в результате технического сбоя программы или нарушений воинского учета со стороны военнообязанного гражданина. Для решения этой проблемы необходимо обратиться в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Когда в "Резерв+" появляется красная лента

У части военнообязанных граждан, которые установили на смартфоны приложение "Резерв+", в профиле появилась красная лента. Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что это может значить и как решить эту проблему.

"Прежде всего надо узнать о причинах появления в "Резерв+" красной ленты. Как правило, это нарушение правил воинского учета — например, неявка по повестке", — подчеркнул юрист.

Айвазян также добавил, что иногда причиной появления красной ленты может быть элементарный технический сбой.

Как убрать красную ленту

Для того, чтобы убрать с "Резерв+" красную ленту, надо для начала обратиться в ТЦК с просьбой объяснить причину ее появления.

"После чего указанную в ответе ТЦК проблему будет необходимо решить (например, оплата штрафа за нарушение правил учета)", — отметил Юрий Айвазян.

А дальше необходимо подать заявление о внесении изменений в "Резерв+".

Напомним, мы ранее писали о том, надо ли идти в ТЦК после того, как в "Резерв+" появится красная лента.

Добавим, мы сообщали о том, что делать гражданам за границей, если у них в "Резерв+" появилась красная лента.