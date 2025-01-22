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Чи буде відстрочка в тих, у кого батьки з інвалідністю III групи

22 січня 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Чи можуть отримати відстрочку громадяни, в яких батьки мають інвалідність III групи
Чоловік доглядає за літнім чоловіком з інвалідністю. Фото ілюстративне: istockphoto.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Під час загальної мобілізації деякі громадяни мають право на відстрочку. Зокрема, за певних умов на тимчасове уникнення призову можуть розраховувати військовозобов'язані, батьки яких мають інвалідність III групи.

Про це повідомили фахівці юридичної компанії INSEININ.

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Умови оформлення відстрочки

Військовозобов'язаний, один із батьків якого має інвалідність III групи, може отримати відстрочку лише в разі оформлення постійного стороннього догляду за родичем з інвалідністю.

Для отримання відстрочки потрібно надати ТЦК та СП наступні документи:

  • копію медичного висновку МСЕК про інвалідність рідної людини або ЛКК висновок про потребу в догляді;
  • документи, що підтверджують здійснення догляду за людиною з інвалідністю (акт чи висновок соцслужб про призначення доглядальником із компенсацією);
  • свідоцтво про народження.

Отримати відстрочку за умови догляду за батьками з інвалідністю III групи можна, навіть якщо в них є інші родичі. Головне оформити догляд і надати відповідні документи.

Нагадаємо,19 січня, в "Резерв+" стався технічний збій. Через це військовозобов'язаним, призовникам і резервістам не вдавалося авторизуватися та скористатися функціями в додатку. 

Також ми повідомляли, що 21 січня в "Резерв+" знову запрацювала послуга оформленя відстрочки від мобілізації для студентів та аспірантів. Міноборони працює над поновленням цієї послуги і для інших категорій військовозобов'язаних.

військовий призов інвалідність мобілізація відстрочка батьки

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