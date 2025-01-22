Могут ли получить отсрочку граждане, у которых родители имеют инвалидность III группы

Будет ли отсрочка у тех, чьи родители с инвалидностью III группы
Во время общей мобилизации некоторые граждане имеют право на отсрочку. В частности, при определенных условиях на временное избежание призыва могут рассчитывать военнообязанные, родители которых имеют инвалидность III группы.
Об этом сообщили специалисты юридической компании INSEININ.
Условия оформления отсрочки
Военнообязанный, один из родителей которого имеет инвалидность III группы, может получить отсрочку только в случае оформления постоянного постороннего ухода за родственником с инвалидностью.
Для получения отсрочки нужно предоставить ТЦК и СП следующие документы:
- копию медицинского заключения МСЭК об инвалидности родного человека или ВКК заключение о потребности в уходе;
- документы, подтверждающие осуществление ухода за человеком с инвалидностью (акт или заключение соцслужб о назначении сиделкой с компенсацией);
- свидетельство о рождении;
Получить отсрочку при условии ухода за родителями с инвалидностью III группы можно, даже если у них есть другие родственники. Главное оформить уход и предоставить соответствующие документы.
Напомним,19 января, в "Резерв+" произошел технический сбой. Из-за этого военнообязанным, призывникам и резервистам не удавалось авторизоваться и воспользоваться функциями в приложении.
Также мы сообщали, что 21 января в "Резерв+" снова заработала услуга оформления отсрочки от мобилизации для студентов и аспирантов. Минобороны работает над возобновлением этой услуги и для других категорий военнообязанных.
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