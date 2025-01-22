Могут ли получить отсрочку граждане, у которых родители имеют инвалидность III группы

Мужчина ухаживает за пожилым мужчиной с инвалидностью. Фото иллюстративное: istockphoto.com

Во время общей мобилизации некоторые граждане имеют право на отсрочку. В частности, при определенных условиях на временное избежание призыва могут рассчитывать военнообязанные, родители которых имеют инвалидность III группы.

Об этом сообщили специалисты юридической компании INSEININ.

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Условия оформления отсрочки

Военнообязанный, один из родителей которого имеет инвалидность III группы, может получить отсрочку только в случае оформления постоянного постороннего ухода за родственником с инвалидностью.

Для получения отсрочки нужно предоставить ТЦК и СП следующие документы:

копию медицинского заключения МСЭК об инвалидности родного человека или ВКК заключение о потребности в уходе;

документы, подтверждающие осуществление ухода за человеком с инвалидностью (акт или заключение соцслужб о назначении сиделкой с компенсацией);

свидетельство о рождении;

Получить отсрочку при условии ухода за родителями с инвалидностью III группы можно, даже если у них есть другие родственники. Главное оформить уход и предоставить соответствующие документы.

Напомним,19 января, в "Резерв+" произошел технический сбой. Из-за этого военнообязанным, призывникам и резервистам не удавалось авторизоваться и воспользоваться функциями в приложении.

Также мы сообщали, что 21 января в "Резерв+" снова заработала услуга оформления отсрочки от мобилизации для студентов и аспирантов. Минобороны работает над возобновлением этой услуги и для других категорий военнообязанных.