Стеження військової поліції за ТЦК — нардепи розкрили повноваження

Працівник ТЦК намагається вручити повістку. Фото ілюстративне: скриншот

Службовці військової поліції, чию діяльність напередодні в першому читанні підтримали у Верховній Раді, можуть стежити за роботою працівників ТЦК СП, а також їх затримувати. Таким чином в Україні хочуть врегулювати їхню роботу, та запобігти прояву конфліктів з цивільними.

Про це в ефірі повідомили нардеп від фракції "Слуга народу", член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов та нардепка від фракції "Голос" Соломія Бобровська в ефірі "Радіо Свобода".

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За його словами, військові поліцейські дійсно відстежуватимуть діяльність військкомів на предмет аморальних та антиконституційних дій щодо цивільних.

Проте деякі депутати ініціативу нещадно критикують. Передусім через те, що військова поліція не зможе виявляти порушників, бо входить в одну систему.

"На жаль, на сьогодні нам військове командування не може сказати, скільки порушень, перевищень повноважень було виявлено серед працівників ТЦК за увесь період. Яка б історія не була в Одесі, на Закарпатті, в Чернівецькій області — це одна система, і навряд вона буде карати сама себе", — наголосила Бобровська.

Втім Неклюдов зауважив, що нардепи підтримали законопроєкт лише у першому читанні, й він не виключає внесення багатьох правок.

"Думаю, в нього вноситимуть дуже багато правок, і його будуть змінювати", — додав він.

Раніше ми повідомляли, що Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №6569-д про військову поліцію, за що проголосували 247 народних обранців.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України заявили, що підтримують створення військової поліції, пояснивши, що ця структура матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів та захисту їхніх прав за стандартом НАТО AJP-3.21.