Наблюдение военной полиции за ТЦК — нардепы раскрыли полномочия

Работник ТЦК пытается вручить повестку. Фото иллюстративное: скриншот

Чиновники военной полиции , чью деятельность накануне в первом чтении поддержали в Верховной Раде, могут следить за работой работников ТЦК СП, а также их задерживать. Таким образом, в Украине хотят урегулировать их работу и предотвратить проявление конфликтов с гражданскими.

Об этом в эфире сообщили нардеп от фракции "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов и нардеп от фракции "Голос" Соломия Бобровская в эфире "Радио Свобода".

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По его словам, военные полицейские действительно будут отслеживать деятельность военкомов на предмет аморальных и антиконституционных действий в отношении гражданских.

Однако некоторые депутаты инициативу беспощадно критикуют. Прежде всего потому, что военная полиция не сможет выявлять нарушителей, потому что входит в одну систему.

"К сожалению, на сегодняшний день нам военное командование не может сказать, сколько нарушений, превышений полномочий было выявлено среди работников ТЦК за весь период. Какая бы история ни была в Одессе, на Закарпатье, в Черновицкой области — это одна система, и вряд ли она будет наказывать сама себя", — подчеркнула Бобровская.

Впрочем, Неклюдов отметил, что нардепы поддержали законопроект только в первом чтении, и он не исключает внесения многих правок.

"Думаю, в него будут вносить очень много правок, и его будут менять", — добавил он.

Ранее мы сообщали, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №6569-д о военной полиции, за что проголосовали 247 народных избранников.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили, что поддерживают создание военной полиции, объяснив, что эта структура будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21.