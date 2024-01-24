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Чи буде законопроєкт про реєстр військовозобовʼязаних блокувати рахунки — відповідь нардепа

24 січня 2024 12:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Чи буде законопроєкт про реєстр військовозобовʼязаних блокувати рахунки — відповідь нардепа
Співробітники ТЦК. Ілюстративне фото: Оболонський ТЦК Києва
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Народний депутат Михайло Цимбалюк заявив, що в новому законопроєкті про єдиний реєстр військовозобовʼязаних не буде пунктів про блокування рахунків або ж заборон на використання майна у випадку неявки до військкомату. Однак у базі даних реєстру буде внесена вся інформація про громадянина. 

Про це в ефірі Еспресо повідомив Михайло Цимбалюк.

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"Хотілося б пояснити щодо єдиного електронного кабінету військовозобовʼязаних. Верховна Рада вже ухвалила законопроєкт про електронний реєстр військовозобов'язаних. Він діятиме. Втім, у версії, яку ми очікуємо, не буде права керівнику ТЦК звертатися до варіанту блокування рахунків і заборони на користування його майном у разі неявки військовозобов'язаного до військкомату", — вказав Цимбалюк.

За словами нардепа, у разі ухвалення закону в Україні буде вестися реєстр усіх військовозобовʼязаних. В базі даних буде вся наявна інформація про того чи іншого громадянина. Також в ТЦК з'явиться можливість надсилати повідомлення до чоловіків за потреби з'явитися до військкомату.

"Законопроєкт про єдиний державний реєстр військовослужбовців є дуже важливим. Ми очікуємо, що він стане законом. Насправді йдеться про реєстр усіх військовозобовʼязаних. У базу даних буде вноситися вся інформація про громадянина. Тобто після ухвалення президентом цього законопроєкту, ТЦК матиме право, зокрема Міноборони, як власник цього реєстру, надсилатиме в електронний кабінет повідомлення про необхідність зʼявитися до Територіального центру комплектування", — підкреслив нардеп.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України висловив пропозицію щодо значного посилення покарання для чоловіків, які уникають виконання військового обліку та ухиляються від мобілізації. Зокрема, пропонується збільшення штрафів до 200 тис. грн. 

Додамо, планується засідання комітету Нацбезпеки щодо закону про мобілізацію. Під час нього повинні розглянути пропозиції та зауваження фракцій до законопроєкту. Вже 6 лютого у Верховній Раді будуть розглядати сам законопроєкт. 

війна
Україна
реєстр
мобілізація
законопроєкт
народні депутати
рахунки

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