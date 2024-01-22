Кабмін хоче збільшити штрафи за ухилення від мобілізації — скільки платитимуть ухилянти

Чоловіку виписує повістку представник ТЦК. Фото: novynarnia.com

Кабінет міністрів України висловив пропозицію щодо значного посилення покарання для чоловіків, які уникають виконання військового обліку та ухиляються від мобілізації. Зокрема, пропонується збільшення штрафів до 200 тис. грн.

Відповідний законопроєкт №10379 було зареєстровано в грудні 2023 року.

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Зазначається, що окрім збільшення штрафів, Кабмін пропонує дозволити затримування українців в особливий час, які порушують закон та мобілізаційні заходи, а також розглядає вважати відмову від проходження ВЛК кримінальним правопорушенням.

Згідно з пропозиціями авторів у порівняльній таблиці до проєкту закону вказані запропоновані розміри збільшених штрафів, наприклад, стосовно порушень правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Ці порушення можуть призвести до накладення штрафу від 8 тис. 500 грн до 17 тис. грн, що визначено в статті 210.

Стаття 210-1 передбачає накладення штрафу на громадян та посадових осіб за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Розмір штрафу коливається від 34 тис. грн до 85 тис. грн.

Скриншот із порівняльної таблиці проєкту закону про зміни щодо покарання за порушення мобілізації

Посадовим особам, які порушують мобілізацію в умовах особливого періоду, передбачено більш суворі стягнення. Зокрема, за дії, визначені частиною 1 статті 210 під час особливого періоду, передбачено штраф від 153 тис. грн до 204 тис. грн.

У поясненні до законопроєкту зазначено, що штраф, передбачений статтями 210 та 210-1 під час особливого періоду, може бути застосований упродовж трьох років після вчинення або виявлення порушення.

Нагадаємо, що адвокат Олександр Камша пояснив, за яких умов громадянин вважається ухилянтом та нестиме адміністративну або кримінальну відповідальність.