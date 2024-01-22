Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Кабмін хоче збільшити штрафи за ухилення від мобілізації — скільки платитимуть ухилянти arrow

Кабмін хоче збільшити штрафи за ухилення від мобілізації — скільки платитимуть ухилянти

22 січня 2024 04:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кабмін хоче збільшити штрафи за ухилення від мобілізації — скільки платитимуть ухилянти
Чоловіку виписує повістку представник ТЦК. Фото: novynarnia.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Кабінет міністрів України висловив пропозицію щодо значного посилення покарання для чоловіків, які уникають виконання військового обліку та ухиляються від мобілізації. Зокрема, пропонується збільшення штрафів до 200 тис. грн. 

Відповідний законопроєкт №10379 було зареєстровано в грудні 2023 року. 

Читайте також:

Які штрафи за ухилення від призову пропонує ввести Кабмін

Зазначається, що окрім збільшення штрафів, Кабмін пропонує дозволити затримування українців в особливий час, які порушують закон та мобілізаційні заходи, а також розглядає вважати відмову від проходження ВЛК кримінальним правопорушенням.

Згідно з пропозиціями авторів у порівняльній таблиці до проєкту закону вказані запропоновані розміри збільшених штрафів, наприклад, стосовно порушень правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Ці порушення можуть призвести до накладення штрафу від 8 тис. 500 грн до 17 тис. грн, що визначено в статті 210.

Стаття 210-1 передбачає накладення штрафу на громадян та посадових осіб за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Розмір штрафу коливається від 34 тис. грн до 85 тис. грн.

Скриншот із порівняльної таблиці проєкту закону про зміни до КК
Скриншот із порівняльної таблиці проєкту закону про зміни щодо покарання за порушення мобілізації

Посадовим особам, які порушують мобілізацію в умовах особливого періоду, передбачено більш суворі стягнення. Зокрема, за дії, визначені частиною 1 статті 210 під час особливого періоду, передбачено штраф від 153 тис. грн до 204 тис. грн.

У поясненні до законопроєкту зазначено, що штраф, передбачений статтями 210 та 210-1 під час особливого періоду, може бути застосований упродовж трьох років після вчинення або виявлення порушення.

Нагадаємо, що адвокат Олександр Камша пояснив, за яких умов громадянин вважається ухилянтом та нестиме адміністративну або кримінальну відповідальність.

Кабінет міністрів
Верховна Рада
закон
Україна
штраф
військовий призов
мобілізація
законопроєкт
війна в Україні
військовозобов'язані
війна
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

8 січня 2024

06:40 Скільки коштує 1 г золота в Україні — ціна на дорогоцінні метали у січні

Актуальне по темі