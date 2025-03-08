Вагітність дружини не дає право на відстрочку, але у випадку ускладнень зі здоров'ям її можна отримати

Перевірка документів військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні триває дія воєнного стану та загальна мобілізація. Проте законодавство передбачає можливість отримання відстрочки від мобілізації за певних сімейних обставин, наприклад, вагітності дружини.

Експерти юридичної компанії INSEININ проаналізували правові підстави для отримання відстрочки у разі вагітності дружини, повідомляє "Дзеркало тижня".

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Чи є вагітність дружини підставою для відстрочки

Юристи зазначають, що відповідно до чинного законодавства, вагітність дружини сама по собі не є безумовною підставою для відстрочки. Однак, якщо вагітність супроводжується медичними ускладненнями або потребує постійного догляду, чоловік може претендувати на відстрочку, посилаючись на "необхідність постійного стороннього догляду", передбачену статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

До таких випадків належать:

наявність серйозних медичних ускладнень у дружини, що потребують постійного догляду;

наявність неповнолітніх дітей у родині, які також потребують догляду.

Для отримання відстрочки необхідно подати заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем обліку, додавши до неї відповідні медичні довідки, свідоцтво про шлюб, а також документи, що підтверджують наявність дітей.

У разі відмови у наданні відстрочки, чоловік має право оскаржити це рішення в судовому порядку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як віддалено, без візиту до ТЦК, оформити відстрочку.

Додамо, ми писали про те, що обов'язково має зробити комісія ТЦК при розгляді відстрочки.