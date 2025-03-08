Беременность жены не дает право на отсрочку, но в случае осложнений со здоровьем ее можно получить

Проверка документов военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине продолжается действие военного положения и всеобщая мобилизация. Однако законодательство предусматривает возможность получения отсрочки от мобилизации при определенных семейных обстоятельствах, например, беременности жены.

Эксперты юридической компании INSEININ проанализировали правовые основания для получения отсрочки в случае беременности жены, сообщает "Зеркало недели".

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Является ли беременность жены основанием для отсрочки

Юристы отмечают, что в соответствии с действующим законодательством, беременность жены сама по себе не является безусловным основанием для отсрочки. Однако, если беременность сопровождается медицинскими осложнениями или требует постоянного ухода, муж может претендовать на отсрочку, ссылаясь на "необходимость постоянного постороннего ухода", предусмотренную статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

К таким случаям относятся:

наличие серьезных медицинских осложнений у жены, требующих постоянного ухода;

наличие несовершеннолетних детей в семье, которые также нуждаются в уходе.

Для получения отсрочки необходимо подать заявление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту учета, приложив к нему соответствующие медицинские справки, свидетельство о браке, а также документы, подтверждающие наличие детей.

В случае отказа в предоставлении отсрочки, мужчина имеет право обжаловать это решение в судебном порядке.

Напомним, мы ранее писали о том, как удаленно, без визита в ТЦК, оформить отсрочку.

Добавим, мы писали о том, что обязательно должна сделать комиссия ТЦК при рассмотрении отсрочки.