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Чи дозволять всім чоловікам виїжджати за кордон під час війни — відповідь ДПСУ

10 листопада 2023 16:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Чи дозволять всім чоловікам виїжджати за кордон під час війни — відповідь ДПСУ
Прикордонниця ДПСУ перевіряє дані на кордоні. Ілюстративне фото: Західний кордон
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В ДПСУ розповіли, чи плануються якісь зміни до правил перетину кордону, які нещодавно активно обговорювали. Мова йде про можливість надати дозвіл військовозобов'язаним чоловікам (18-60 років) виїжджати за кордон під час воєнного стану за певних умов.

Про це повідомив голова відділу паспортної роботи Управління організації прикордонного контролю Адміністрації ДПСУ Валерій Бойко.

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За його словами, прикордонники не формують державну політику стосовно виїзду громадян у період воєнного стану.

 "Усі зміни в 57-му постанову Кабміну вносяться за поданням зацікавлених центральних органів виконавчої влади. Так само, як були внесені такі категорії, як виїзд спортсменів — ініціатором було Міністерство спорту, виїзд працівників морського транспорту — Міністерство інфраструктури тощо. По кожній категорії кожне відомство ініціює ці зміни перед урядом, і уряд ухвалює рішення щодо внесення цих змін", — розповів Бойко.

Що стосується повного дозволу на виїзд усім чоловікам без винятку — це теж компетенція виключно уряду. Наразі вносити зміни до правил перетину кордону не планується. Бойко зазначає: від 22 лютого 2022 року до постанови Кабміну було внесено 22 зміни й доповнення, де визначено чіткі категорії громадян, які мають право виїзду та умови.

"До цих категорій були внесені чоловіки, які належать до працівників залізничного транспорту, спортсмени відповідних рівнів і збірних, які належать до складу екіпажів морських суден, авіаційний персонал, а також було надано дозвіл на перетинання державного кордону певним категоріям державних службовців центральних органів виконавчої влади та виконавчих установ різних форм і власності, але виключно у службові відрядження", — сказав він.

Нагадаємо, що раніше в ДПСУ розповіли, скільком чоловікам не дозволили виїхати з України. Ще раніше українські  прикордонники розповідали про те, скільки чоловіків намагалися втекти з України під час війни.

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