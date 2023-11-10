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Разрешат ли всем мужчинам выезжать за границу во время войны — ответ ГПСУ

10 ноября 2023 16:19
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Илья Рябинин
редактор
Разрешат ли всем мужчинам выезжать за границу во время войны — ответ ГПСУ
Пограничница ГПСУ проверяет данные на границе. Иллюстративное фото: Західний кордон
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В ГПСУ рассказали, планируются ли какие-либо изменения к правилам пересечения границы, которые недавно активно обсуждали. Речь идет о возможности разрешения военнообязанным мужчинам (18-60 лет) выезжать за границу во время военного положения при определенных условиях.

Об этом сообщил глава отдела паспортной работы Управления организации пограничного контроля Администрации ГПСУ Валерий Бойко.

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По его словам, пограничники не формируют государственную политику о выезде граждан в период военного положения.

"Все изменения в 57-м постановление Кабмина вносятся по представлению заинтересованных центральных органов исполнительной власти. Так же, как были внесены такие категории, как выезд спортсменов — инициатором было Министерство спорта, выезд работников морского транспорта — Министерство инфраструктуры и т.д. По каждой категории каждое ведомство инициирует эти изменения перед правительством, и правительство принимает решение о внесении этих изменений", — рассказал Бойко.

Что касается полного разрешения на выезд всем мужчинам без исключения, это тоже компетенция исключительно правительства. Вносить изменения в правила пересечения границы не планируется. Бойко отмечает: с 22 февраля 2022 года в постановление Кабмина было внесено 22 изменения и дополнения, где определены четкие категории граждан, имеющих право на выезд и условия.

"В эти категории были внесены мужчины, принадлежащие к работникам железнодорожного транспорта, спортсмены соответствующих уровней и сборных, принадлежащих к составу экипажей морских судов, авиационный персонал, а также было предоставлено разрешение на пересечение государственной границы определенным категориям государственных служащих центральных органов исполнительной власти и исполнительных учреждений разных форм и собственности, но исключительно в служебные командировки", — сказал он.

Напомним, что ранее в ГПСУ рассказали, скольким мужчинам не разрешили уехать из Украины. Еще раньше украинские пограничники рассказывали о том, сколько мужчин пытались скрыться из Украины во время войны.

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