Головна Мобілізація Чи дозволяти чоловікам до 25 років виїзд за кордон — думки киян

Чи дозволяти чоловікам до 25 років виїзд за кордон — думки киян

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 06:45
Чи підтримують кияни виїзд чоловіків до 25 років за кордон — відео
Кияни підтримують ініціативу уряду. Фото: Новини.LIVE

У Верховній Раді України планують розглянути законопроєкт, який дозволить чоловікам виїжджати за кордон. Однак, лише тим, хто не досягнув 25 річного віку. 

Думки киян з цього приводу дізнавались журналісти Новини.LIVE

Чи підтримуєте ідею виїзду за кордон чоловіків віком до 25 років? 

Більшість опитаних киян позитивно ставляться до законопроєкту про дозвіл виїжджати чоловікам, які не досягли 25 річного віку.

"Підтримую, звичайно. Мені здається, що це дасть змогу побачити, що відбувається за кордоном. Можливо дізнатися про нові культурні цінності, нові ідеї, прилив думок, пропозицій, інвестицій. Якщо людина любить Україну і хоче дати цій країні нове, сучасне, то вона повернеться обов’язково сюди. Там "кимось" бути? Я думаю це складніше. І ми тут набагато потрібніші", — вважає містянин Кирило. 

Схожої думки і киянка Світлана. Вона вважає, що молодь треба не змушувати залишатися в країні, а мотивувати планувати своє життя економічною стабільністю.

"Я взагалі вважаю, що всі мають мати право виїжджати за кордон. Підтримую цю ідею. А повертати — треба, щоб країна розвивалася. Це найголовніше. Економічно, політично — все має значення для того, щоб ми повернули нашу молодь", — каже Світлана.

Натомість містянка Олена переконана, що рішення може мати фатальні наслідки. Адже молодь виїде і країна втратить свої можливості для захисту від ворога.

"Вони виїдуть і не повернуться. Така моя думка. А хто буде захищати нас? А з іншого боку, вони ще не служать. Чому б їм не поїхати за кордон відпочити, наприклад? Нехай їдуть хлопці. Щодо повернення, то це має вирішувати уряд", — розмірковує Олена.

Нагадаємо, очільник парламенту Руслан Стефанчук пояснив передумови законопроєкту та його перспективи.Також ми розповідали, що думають про ініціативу одесити.

Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
