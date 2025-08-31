Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Разрешать ли выезд за границу мужчинам до 25 лет — мысли киевлян

Разрешать ли выезд за границу мужчинам до 25 лет — мысли киевлян

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 06:45
Поддерживают ли киевляне выезд мужчин до 25 лет за границу — видео
Киевляне поддерживают инициативу правительства. Фото: Новини.LIVE

В Верховной Раде Украины планируют рассмотреть законопроект, который позволит мужчинам выезжать за границу. Однако, только тем, кто не достиг 25 летнего возраста.

Мнения киевлян по этому поводу узнавали журналисты Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Поддерживаете ли идею выезда за границу мужчин в возрасте до 25 лет?

Большинство опрошенных киевлян положительно относятся к законопроекту о разрешении выезжать мужчинам, не достигшим 25 летнего возраста.

"Поддерживаю, конечно. Мне кажется, что это позволит увидеть, что происходит за рубежом. Возможно узнать о новых культурных ценностях, новые идеи, прилив мыслей, предложений, инвестиций. Если человек любит Украину и хочет дать этой стране новое, современное, то он вернется обязательно сюда. Там "кем-то" быть? Я думаю это сложнее. И мы здесь гораздо нужнее", — считает горожанин Кирилл.

Похожего мнения и киевлянка Светлана. Она считает, что молодежь надо не заставлять оставаться в стране, а мотивировать планировать свою жизнь экономической стабильностью.

"Я вообще считаю, что все должны иметь право выезжать за границу. Поддерживаю эту идею. А возвращать — надо, чтобы страна развивалась. Это самое главное. Экономически, политически — все имеет значение для того, чтобы мы вернули нашу молодежь", — говорит Светлана.

Зато горожанка Елена убеждена, что решение может иметь фатальные последствия. Ведь молодежь уедет и страна потеряет свои возможности для защиты от врага.

"Они уедут и не вернутся. Такое мое мнение. А кто будет защищать нас? А с другой стороны, они еще не служат. Почему бы им не поехать за границу отдохнуть, например? Пусть едут ребята. Относительно возвращения, то это должно решать правительство", — рассуждает Елена.

Напомним, глава парламента Руслан Стефанчук объяснил предпосылки законопроекта и его перспективы. Также мы рассказывали, что думают об инициативе одесситы.

Верховная Рада Киев опрос війна выезд за границу
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации