Поддерживают ли киевляне выезд мужчин до 25 лет за границу — видео

В Верховной Раде Украины планируют рассмотреть законопроект, который позволит мужчинам выезжать за границу. Однако, только тем, кто не достиг 25 летнего возраста.

Мнения киевлян по этому поводу узнавали журналисты Новини.LIVE

Большинство опрошенных киевлян положительно относятся к законопроекту о разрешении выезжать мужчинам, не достигшим 25 летнего возраста.

"Поддерживаю, конечно. Мне кажется, что это позволит увидеть, что происходит за рубежом. Возможно узнать о новых культурных ценностях, новые идеи, прилив мыслей, предложений, инвестиций. Если человек любит Украину и хочет дать этой стране новое, современное, то он вернется обязательно сюда. Там "кем-то" быть? Я думаю это сложнее. И мы здесь гораздо нужнее", — считает горожанин Кирилл.

Похожего мнения и киевлянка Светлана. Она считает, что молодежь надо не заставлять оставаться в стране, а мотивировать планировать свою жизнь экономической стабильностью.

"Я вообще считаю, что все должны иметь право выезжать за границу. Поддерживаю эту идею. А возвращать — надо, чтобы страна развивалась. Это самое главное. Экономически, политически — все имеет значение для того, чтобы мы вернули нашу молодежь", — говорит Светлана.

Зато горожанка Елена убеждена, что решение может иметь фатальные последствия. Ведь молодежь уедет и страна потеряет свои возможности для защиты от врага.

"Они уедут и не вернутся. Такое мое мнение. А кто будет защищать нас? А с другой стороны, они еще не служат. Почему бы им не поехать за границу отдохнуть, например? Пусть едут ребята. Относительно возвращения, то это должно решать правительство", — рассуждает Елена.

