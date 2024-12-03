Чи є дезертири серед українських військових, які проходять підготовку у Польщі

Міністр оборони та віцепрем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Фото: X / Władysław Kosiniak-Kamysz

У Польщі існує дезертирство серед українських солдатів, які проходять там навчання. Однак ці масштаби невеликі.

Про це у понеділок, 2 грудня, заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє видання PAP.

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Що відомо

Нещодавно видання Financial Times опублікувало інформацію про зростаючу кількість дезертирства українців. Мова йшла й про тих, хто проходив військову підготовку за кордоном, включаючи Польщу. У зв'язку з цим до міністра виникло відповідне запитання, на що він відповів.

"Масштаби дезертирства невеликі, незначні. Явище, яке присутнє, але жодним чином не загрожує навчальному процесу. Звичайно, воно буде прогресувати, чим довше триватиме конфлікт. Це досвід інших конфліктів . Я думаю, що набагато складніша ситуація (масштаби дезертирства. — Ред.) в самій Україн", — сказав він.

Міністр зазначив, що втома від війни зростає. В тому числі, це спостерігається і серед поляків.

"Я пам'ятаю перші дні після початку війни. Відкриті серця, домівки. Сьогодні про це виникає все більше запитань", — сказав Косіняк-Камиш.

При цьому він підкреслив, що в Україні втома від усього, що відбувається на на фронті, є набагато вищою.

Також глава польського Міноборони сказав, що мала кількість молодих українців серед тих, хто проживає у Польщі та інших європейських країнах і записується на військову підготовку — викликає занепокоєння. Він додав, що співпраця у сфері навчання є одним з пунктів угоди з Україною.

"Я пам'ятаю нашу розмову з президентом Зеленським у липні цього року. Він був дуже оптимістично налаштований, що буде багато людей, що вони підготували всі дії. А тут вийшло не так багато людей. Це кілька десятків людей, які зголосилися на таку підготовку", — розповів посадовець.

Косіняк-Камиш зазначив, що молоді українці, які демонструють розкішний спосіб життя, зокрема їздять на сучасних автомобілях чи зупиняються в п’ятизіркових готелях, викликають емоції не лише серед українських військових, які захищають свою країну, але й серед поляків, що спрямовують значні кошти на підтримку України.

Він також підкреслив, що Польща відіграє ключову роль у підготовці українських солдатів, забезпечуючи їх навчання на своїй території.

Нагадаємо, видання FT писало, що починаючи з 2024 року прокурори відкрили близько 60 тисяч справ щодо самовільного залишення військових частин. Зокрема, у Польщі за даними журналістів, з військових навчань щомісяця тікають близько 12 осіб.

Також ми писали, що військовим дезертирам та СЗЧ, які повернуться на службу до 2025 року, поновлять усі соціальні гарантії. Про це в ефірі телемарафону заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.