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Есть ли дезертиры среди воинов ВСУ в Польше, ответил министр

3 декабря 2024 01:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Есть ли дезертиры среди украинских военных, которые проходят подготовку в Польше
Министр обороны и вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: X / Wladysław Kosiniak-Kamysz
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Польше существует дезертирство среди украинских солдат, которые проходят там обучение. Однако эти масштабы невелики.

Об этом в понедельник, 2 декабря, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает издание PAP.

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Недавно издание Financial Times опубликовало информацию о растущем количестве дезертирства украинцев. Речь шла и о тех, кто проходил военную подготовку за границей, включая Польшу. В связи с этим к министру возник соответствующий вопрос, на который он ответил.

"Масштабы дезертирства небольшие, незначительные. Явление, которое присутствует, но никоим образом не угрожает учебному процессу. Конечно, оно будет прогрессировать, чем дольше будет продолжаться конфликт. Это опыт других конфликтов . Я думаю, что намного более сложная ситуация (масштабы дезертирства. — Ред.) в самой Украине", — сказал он.

Министр отметил, что усталость от войны растет. В том числе это наблюдается и среди поляков.

"Я помню первые дни после начала войны. Открытые сердца, дома. Сегодня об этом возникает все больше вопросов", — сказал Косиняк-Камыш.

При этом он подчеркнул, что в Украине усталость от всего происходящего на фронте намного выше.

Также глава польского Минобороны сказал, что малое количество молодых украинцев среди тех, кто проживает в Польше и других европейских странах и записывается на военную подготовку — вызывает беспокойство. Он добавил, что сотрудничество в сфере обучения является одним из пунктов соглашения с Украиной.

"Я помню наш разговор с президентом Зеленским в июле этого года. Он был очень оптимистично настроен, что будет много людей, что они подготовили все действия. А здесь вышло не так много людей. Это несколько десятков людей, которые согласились на такую подготовку ", — рассказал чиновник.

Косиняк-Камиш отметил, что молодые украинцы, которые демонстрируют роскошный образ жизни, в частности ездят на современных автомобилях или останавливаются в пятизвездочных гостиницах, вызывают эмоции не только среди украинских военных, защищающих свою страну, но и среди поляков, направляющих значительные средства в поддержку Украины.

Он также подчеркнул, что Польша играет ключевую роль в подготовке украинских солдат, обеспечивая их обучение на своей территории.

Напомним, издание FT писало, что начиная с 2024 года прокуроры открыли около 60 тысяч дел по самовольному покиданию воинских частей. В частности, в Польше по данным журналистов, с военных учений ежемесячно бегут около 12 человек.

Также мы писали, что военным дезертирам и СВЧ, которые вернутся на службу до 2025 года, обновят все социальные гарантии. Об этом в эфире телемарафона заявила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Польша ВСУ Украина война в Украине дезертир военная подготовка

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